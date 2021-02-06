به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی بعدازظهر شنبه در مراسم افتتاحیه ۳۵ پروژه عمرانی و اشتغالزایی بسیج سازندگی در کردکوی اظهارکرد: خدمت رسانی در سپاه به یک ماموریت تبدیل شده و ما امروز در تمامی یگان های علاوه بر انجام رسالت ذاتی خود، در جهت رفع محرومیت و ارائه خدمات پروژه های را برای مردم اجرا می کنیم.

وی افزود: در شرایط کنونی جامعه، یکی از مهم ترین راه های خدمت رسانی، همکاری بین دستگاه هایی است که این امر راه سازندگی را باز خواهد کرد.

رییس سازمان بسیج سازندگی بیان کرد: بین مجموع بسیج، سپاه و کمیته امداد امام فاصله ای وجود ندارد و همه یک ماموریت مشترک در خدمت رسانی به مردم داریم.

زهرایی با اشاره به بروکراسی های اداری، گفت: مردم باید در این جنگ اقتصادی در برابر بروکراسی های دست و پاگیر اداری بایستند.

همه باید برای ریشه کن کردن محرومیت بکوشیم

در ادامه فرمانده سپاه نینوا گلستان بیان کرد: باید دست به دست هم دهیم تا محرومیت ها ریشه کن شود و ایران اسلامی بیش از پیش به سمت تمدن نوین اسلامی و پیشرفت گام بردارد.

سردار علی ملک شاهکوهی افزود: همه آنچه ما انجام می دهیم جر برای خدمت به مردم نیست و هرجا احساس کنیم حضور ما نیاز است بدون فوت وقت در کنار مردم خواهیم بود.

وی تأکید کرد: این زیبنده نظام اسلامی نیست که محرومیت در مناطقی ولو در مناطق دورافتاده وجود داشته باشد لذا باید با هم افزایی برای رفاه مردم بکوشیم.