دانشگاه آزاد در گام دوم انقلاب به دنبال تحول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با شعار «دانشگاه آزاد اسلامی، مولود انقلاب اسلامی» در سالن همایش کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی واحد علوم تحقیقات برگزار شد، ضمن تبریک و بزرگداشت ایام الله دهه فجر، گفت: در این ظلمت‌کده جهانی، امام خمینی (ره) پرچمی را برافراشتند و مردانه به پای آن ایستادند تا انقلابی رقم بخورد که ۴۲ سال پایدار بماند و مقام معظم رهبری نیز ادامه دهنده راستین خط رهبر کبیر انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه جلسه امروز با حضور رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنا، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها به دلیل شرایط موجود به صورت مجازی برگزار شده است، اظهار داشت: در این جلسه که جشن پیروزی انقلاب اسلامی است، پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مولود انقلاب اسلامی در گام دوم دانشگاه صحبت خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم انقلاب به دنبال تحول است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۴ خردادماه سال جاری، گفت: مقام معظم رهبری بسیار زیبا و فرزانه، حضرت امام خمینی (ره) را به عنوان امام تحول به ما معرفی کردند که تمام تحولات خود را از خدا می‌دانست. اگر به این فرمایشات توجه کنیم، به نکته‌های مهمی پی خواهیم برد که هر تحولی به آن نیاز دارد و دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم که به دنبال تحول است، باید از این فرمایشات نهایت بهره را ببرد.

طهرانچی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری هر تحولی نیاز به یک پشتوانه فکری دارد، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر این نکته تاکید دارند که هر حرکت بی‌پشتوانه فکری را نمی‌توان تحول دانست، بنابراین باید از دارایی‌های معنوی خود در این زمینه استفاده کنیم که این دارایی‌ها عبارت از احکام اسلام، مقررات اسلامی، آیات کریمه قرآن و کلام اهل بیت (ع) است. در واقع باید با استفاده از این دارایی‌های معنوی، تحول ایجاد کنیم. همچنین مقام معظم رهبری می‌فرمایند "هر تحولی به تحولات بینشی و فرهنگی نیاز دارد و تحولی که امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی رقم زدند، یک تحول مبتنی بر پشتوانه فکری و فرهنگ‌سازی هفت‌گانه است."

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحولات هفت‌گانه ای که امام خمینی (ره) ایجاد کردند، گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند "یک تحول، تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت بود، به طوری که امام خمینی (ره) ملت خمود و تسلیم را به یک ملت مطالبه‌گر تبدیل کردند. تحول دیگر، تحول در نگاه مردم به خودشان و به جامعه‌شان بود که نگاه حقارت‌پندارانه آنها را به احساس عزت و اعتماد به نفس تبدیل کردند تا خودشان نوع حکومت را تعیین کنند."

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: براساس همین تحول ایجاد شده توسط امام خمینی (ره) است که مردم ۴۲ سال فرا گرفته‌اند که باید در اتفاقات مهم کشور سهیم باشند. جنگ تحمیلی و عبور از فتنه‌ها با حضور مردم نشان داد که مردم درک کرده اند که می‌توانند مثمرثمر باشند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند "یک تحول دیگر از سوی امام خمینی (ره)، تحول در مطالبات اساسی مردم بود، به طوری که امام خمینی (ره) مطالبات حقیر، کوچک، محلی و محدود ملت را با شعار «نه شرقی، نه غربی» به مطالبه استقلال و آزادی و امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی تبدیل کردند."

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: بر همین اساس، امروز ایران اسلامی به جایی رسیده که دشمن نمی‌تواند با تحریم، ملت را از پای در آورد، چرا که مطالبات این مردم اساسی است. اکنون نیز که دانشگاه آزاد اسلامی در دوره تحول خود به سر می‌برد، برخی به عمد می‌خواهند افق دید اساتید بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی را پایین آورده و آن را کوچک جلوه دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند "تحول دیگری که امام خمینی (ره) رقم زدند، تحول در نگاه به دین بود." در واقع امام خمینی (ره) دین را به متن جامعه آوردند و یک تغییر بسیار بزرگ در نگاه مردم به دین ایجاد کردند و امروز ما نیز همان تحول را نیاز داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مقام معظم رهبری همچنین می‌فرمایند "یک حوزه دیگر از تحولی که امام خمینی (ره) به وجود آوردند، تحوّل در نگاه به نسل جوان بود؛ ایشان به فکر و عملِ جوانان اعتماد کردند؛ این به معنای واقعی کلمه یک تحوّل بود."

طهرانچی افزود: مقام معظم می‌فرمایند "تحول مهم دیگری که امام خمینی (ره) به وجود آوردند که شاید از بعضی از این تحولات مهم‌تر هم بود، تحول در نگاه به قدرت‌های جهانی و ابرقدرت‌ها بود. امام راحل در دل مردم قرار داد که بدانند ابرقدرت‌ها شکست‌پذیر و ضربه‌پذیر هستند." دیگر تحولی که از دیدگاه مقام معظم رهبری توسط امام راحل ایجاد شد، تحول در نگاه به آینده بود که به ایجاد تمدن نوین اسلامی منجر شد. امروز مردم به دنبال این هستند که تمدن نوین اسلامی را تشکیل داده و اتحاد عظیم اسلامی را به وجود آورند و امت اسلامی را تشکیل دهند.

برجسته‌ترین خصوصیت امام خمینی (ره) روحیه تحول‌خواهی و تحول‌انگیزی است

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره)، مفهوم انتظار را نیز برای ملت ایران تغییر دادند و مردم را از «منتظر خانه‌نشین» به «منتظر فعال» تبدیل کردند. نقش امام (ره) در ایجاد این تحول مانند یک فرمانده داخل میدان بود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در تمام حوادث از جمله جنگ تحمیلی، در میانه میدان حضور داشتند. در واقع بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، "مهم‌ترین و برجسته‌ترین خصوصیت امام خمینی (ره)، روحیه تحول‌خواهی و تحول‌انگیزی ایشان است. درخصوص ایجاد تحول، نقش امام (ره) نقش یک معلم، استاد و مدرس نبود، بلکه نقش یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی کلمه بود."

طهرانچی با تأکید بر اینکه برای ایجاد تحول باید از امام خمینی (ره) درس بگیریم، گفت: هر جامعه زنده و پویایی به تحول احتیاج دارد. ما نیز امروز در بخش‌های مختلف به یک تحول نیاز داریم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند «در زمینه مسائل آموزشی واقعاً احتیاج به تحول داریم. تحول در زمینه مسائل آموزشی این است که آموزش‌های دانشگاهی، دبیرستانی و حتی دبستانی را، آموزش‌های عمقی قرار دهیم؛ عمقی و کاربردی، نه صرفاً حفظی. درس‌ها و بحث‌های فایده‌محور را مطرح کنید» و ما باید بر همین اساس حرکت کنیم.

دانشگاه‌ها نیازمند دروس فایده‌محور و حرکت تحولی هستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه در دانشگاه‌ها نیازمند دروس فایده‌محور و حرکت تحولی هستیم، تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری؛ دانشگاه یکی از مراکز مهم تربیت قوه عاقله کشور است و استادان نقش ویژه ای در فرآیند ساخت و پرورش قوه عاقله برای اداره کشور دارند و اگر دانشگاه بخواهد این نقش را درست ایفا کند، الزاماتی وجود دارد که این الزامات شامل «درگیر شدن با مسائل کشور»، «تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی دانشجویان» و «صیرورت و تحول مستمر و دائمی در محیط دانشگاه» است که باید مورد توجه قرار گیرد. نگاه تحولی مقام معظم رهبری یک نگاه جریانی است و نگاه لحظه‌ای نیست؛ این یک مسیر فکری است.

باید در دانشگاه آزاد اسلامی با تأسی از اندیشه‌های امام خمینی (ره) یک تحول بزرگ ایجاد شود

وی در ادامه، خطاب به رؤسای استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ما امروز در دانشگاه آزاد اسلامی نیاز به تحول و حرکت تحولی داریم و باید با تأسی از اندیشه‌ها و مکتب امام خمینی (ره) که یک تحول بزرگ ایجاد کردند، در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تحول در اجتماع، مبتنی بر تحول افراد آن جامعه است، گفت: باید در یک جامعه متحول، تک تک افراد تحول‌خواه باشند. به فرموده مقام معظم رهبری، "امام خمینی (ره) تحول‌خواه و تحول‌آفرین بودند" و ما نیز باید از این مکتب درس بگیریم.

وی افزود: اگر بخواهیم در جامعه‌ای تحول ایجاد شود، مواردی از جمله "اثرات متقابل فرد و جامعه"، "خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه"، " نمادها و اسطوره‌ها"، " اقطاب اثرگذار"، " فرهنگ جامعه"، "نقش رهبران" و "مودت و عداوت به عنوان نیروی جاذبه و دافعه بین عناصر اجتماع" بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: هر جامعه‌ای برای اینکه بخواهد تحول ایجاد کند، نیازمند مودت است. در فرهنگ سازمانی و برای رقم زدن تحول چیزی که ما را به هدف نزدیک می‌کند، مودت است.

مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی با مودت به سمت حرکت تحولی قدم بردارد

دکتر طهرانچی با تأکید بر اینکه اوج مودت در انقلاب اسلامی ایران قابل مشاهده است، خطاب به رؤسای استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: متأسفانه برخی به دنبال این هستند که مانع مودت شوند و کسانی که مودت می‌آفرینند را حذف کنند، بنابراین لازم است تمام خانواده دانشگاه آزاد اسلامی دست در دست هم و با مودت به سمت حرکت تحولی قدم بردارند.

حرکت تحولی نیازمند پشتوانه فکری، بسترسازی، فرهنگ‌سازی و پیاده‌سازی است

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه در این دانشگاه یک باید و الزام وجود دارد و آن حرکت بر مدار تحول است، اظهار داشت: اگر دانشگاه آزاد اسلامی بر مدار تحول حرکت نکند، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. ما در حرکت تحولی به پشتوانه فکری، بسترسازی و فرهنگ‌سازی و در نهایت پیاده‌سازی نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه از جمله ارکان تحول دانشگاه آزاد اسلامی است که مدنظر مقام معظم رهبری است که باید با دقت و تلاش پیگیری شود.

طهرانچی افزود: تحول دارای الزاماتی است که شامل دانش و برنامه‌ریزی (پشتوانه فکری و مدل برنامه‌ریزی)، بینش و فرهنگ (تغییر نگاه، روحیه و سطح مطالبات) و کنش و پیاده‌سازی (پرهیز از کار سطحی و دم دستی و دفعی) است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مقدمه تحول رفتاری، تحول در بینش و نگرش است، گفت: در نگاه سنتی، افزایش درآمد با افزایش دانشجو و افزایش دانشجو بر مبنای افزایش رشته محل صورت می‌گرفت، اما در نگاه تحولی که در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده، افزایش درآمد با افزایش توان حل مسئله مرتبط است و افزایش دانشجو بر مبنای توجه به نیاز اشتغال منطقه خواهد بود.

وی افزود: با اینکه از سال ۹۳ تا ۹۸ شاهد افزایش رشته در دانشگاه آزاد اسلامی بودیم، اما این اتفاق نه تنها منجر به افزایش تعداد دانشجو نشد، بلکه تعداد دانشجویان با کاهش چشمگیری نیز روبرو شد، اما با تحولی که در دانشگاه صورت گرفت، امروز جمعیت دانشجویی به یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر رسیده که ۱۵۰ هزار نفر رشد داشته است. دلیل این مسئله، اضافه شدن رشته‌های دانشگاهی نبود، بلکه تحول در نگاه، اعتماد به واحدها و حرکت مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه بود. در واقع به مردم ثابت کردیم که برای فرهنگ، اشتغال و ارتباطات فرزندان آنها حساس بوده و تمام توان خود را به کار می‌بریم.

دانشگاه آزاد به دنبال تبدیل به دانشگاهی «پرورش‌گر و توسعه‌دهنده فضای انقلابی» و «سرآمد و پاسخ‌گو» است

طهرانچی تأکید کرد: به دنبال این هستیم که دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی، «پرورش‌گر و توسعه‌دهنده فضای انقلابی»، «سرآمد و پاسخ‌گو» و «کارآمد و پایدار» باشد. بر این اساس، با اتکا به توان مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، یک برنامه تحولی مبتنی بر ۱۰ بسته کاری شامل «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی»، «ارتقای تربیت، اخلاق معنوی و هویتی»، «ارتقای پاسخگویی و قابلیت حل مسئله»، «توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی و الهام‌بخشی»، «پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن‌آفرین»، «فعالیت منسجم و هم‌افزای شبکه‌ای»، «تحول در فرهنگ سازمانی»، «سازمان یادگیرنده» و «بهره‌وری و پایداری اقتصادی» تهیه شده است.