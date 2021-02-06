توقف سیمان سفید ازنا در نقطه پیشرفت ۸۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی در سخنانی با اشاره نیروگاه خرم آباد، اظهار داشت: تا کنون در استان لرستان تولید برق نداشتیم و عمدتاً مصرف کننده برق بودیم، در این راستا فاز اول این نیروگاه افتتاح شد.

وعده افتتاح فاز دوم نیروگاه خرم آباد در اوایل ۱۴۰۰

وی، ظرفیت این نیروگاه برق را ۳۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: برای این فاز، حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: نیروگاه برق خرم آباد، سیکل ترکیبی است و در این راستا فاز دوم آن تا پایان امسال و یا اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عبدالهی با تاکید بر اینکه فاز دوم این نیروگاه اگر افتتاح شود، تمام نیاز برق استان در حوزه‌های خانگی، صنعتی و خدماتی تأمین می‌شود، افزود: این نیروگاه با وجود اینکه به شبکه سراسری وصل می‌شود، اما نیاز برق کل استان را تأمین می‌کند.

ایجاد ۱۵۰ فرصت شغلی در صورت احیای ماشین سازی خرم آباد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کارخانه ماشین سازی خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این کارخانه سال‌ها تعطیل بوده است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه این واحد مشکل قضائی داشت و به تملک دستگاه قضائی درآمده بود، گفت: مشکل قضائی این کارخانه حل شده و مزایده آن نیز برگزار و یک گروه هم برنده آن شده است.

عبدالهی، تاکید کرد: به دلیل اینکه تجهیزات این کارخانه آماده است، در صورتی که شروع به فعالیت کند حداقل ۱۵۰ فرصت شغلی در خرم آباد ایجاد خواهد شد.

توقف سیمان سفید ازنا در نقطه پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه سیمان سفید ازنا، بیان داشت: این پروژه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز این کارخانه وارد کشور شده است، عنوان کرد: امیدواریم که در اوایل سال آینده فاز اول این کارخانه به بهره برداری برسد.

عبدالهی، گفت: این پروژه محدودیت‌هایی از نظر منابع مالی داشت، گرچه سرمایه گذاران آن اهلیت و تخصص دارند، پیگیری‌هایی از طریق دو بانک برای پرداخت تسهیلات به این کارخانه در دستور کار قرار گرفته است.

پارسیلون و ۳ راهکار برای احیا

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارخانه پارسیلون خرم آباد، گفت: این کارخانه یکی از واحدهای بزرگ اقتصادی استان در گذشته بوده است به طوری که حدود هزار نفر در این صنعت مشغول به کار بوده‌اند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ هزار جمعیت خانوار از این واحد اقتصادی امرار معاش می‌کردند، بیان داشت: اما متأسفانه به دلیل مشکلات خاصی که برای آن ایجاد شد به بخش خصوصی واگذار و بخش خصوصی هم که مالک این کارخانه شد متأسفانه نه تخصص و نه توان مالی داشته است.

عبدالهی، تصریح کرد: از حدود پنج سال پیش مدیریت استان به این نتیجه می‌رسد که باید این کارخانه از بخش خصوصی پس گرفته شود، این واحد ظرفیت‌های زیادی داشته و مدیریت استان حدود سه سال به دنبال این بوده که به تملک سه بانک در بیاید.

وی با بیان اینکه در نهایت این سه بانک و یک شرکت به توافق رسیدند که یک هیئت مدیره تشکیل دهند، گفت: همچنین سه راهکار از جمله تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی، خریداری این مجموعه توسط یک هلدینگ بزرگ کشور از بانک‌ها و همچنین تبدیل شدن به شهرک صنعتی شماره چهار خرم آباد برای فعال شدن این مجموعه در نظر گرفته شده است.

بخش عمده‌ای از کارخانه‌های فرآوری سنگ تعطیل هستند

معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در استان ۲۷۱ معدن وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود ۲۰۰ مورد فعال هستند.

عبدالهی، ادامه داد: ۲۷ معدن تعطیل استان در حال احیا شدن، هستند.

وی با تاکید بر ضرورت به روز کردن تجهیزات و تکنولوژی کارخانه‌های سنگ در لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر صنایع سنگی را در استان داریم که صادرات سنگ دارند، اما متأسفانه این صادرات از طریق واسطه صورت می‌گیرد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان که در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: بخش عمده‌ای از کارخانه‌های فرآوری سنگ تعطیل و بخشی هم به سیستم بانکی بدهکار هستند.