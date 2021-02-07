به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از تست مثبت تعدادی از کشتی‌گیران داشت. در همین راستا محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به این موضوع آن را تأیید و اظهار کرد: «این تست‌ها با درخواست فدراسیون کشتی در انتخابی تیم ملی و لیگ برتر آزاد و فرنگی انجام شد. بدین ترتیب مأموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در سالن حضور پیدا کرده و از تعدادی کشتی گیر تست گرفتند که نمونه چند نفر از آنها مثبت شد.»

به گفته امامی کشتی‌گیران مذکور هنوز فرصت دفاع دارند و طبق روال پس از طی شدن مراحل به صورت قانونی رأی صادر می‌شود و همه در جریان آن قرار خواهند گرفت.

فدراسیون کشتی در چند ماه گذشته با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) نسبت به انجام آزمایش دوپینگ در مسابقات خود اقدام کرده و بر اساس این نتایج ضمن معرفی کشتی گیران خاطی، پرونده آنها را به مراجع مربوطه برای برخورد انضباطی ارسال خواهد کرد.

بر این اساس فدراسیون کشتی با توجه به عزم جدی که در مقابله با معضل دوپینگ دارد در تمامی مسابقات (قهرمانی کشور، انتخابی، لیگ و بین المللی) نیز به روند انجام این آزمایشات ادامه خواهد داد، تا بتواند پیشگیری‌های لازم را در این زمینه داشته باشد.