به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه، یک جوان مسیحی با حضور در دفتر حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به دین مبین اسلام مشرف شد و شهادتین را بر زبان آورد.

این جوان مسیحی در حضور حجت الاسلام شاهرخی، به دین مبین اسلام مشرف شد و اقرار به وحدانیت حق تعالی، نبوت پیامبر اسلام (ص) و امامت دوازده معصوم (ع) کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این، اصول دین اسلام شامل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد برای این جوان تشریح و تبیین شد و در پایان یک جلد کلام الله مجید برای این جوان تازه مسلمان پیرو شیعه و اثنی عشری اعطا شد.