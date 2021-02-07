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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

تشرف یک جوان مسیحی به دین اسلام در خرم‌آباد

تشرف یک جوان مسیحی به دین اسلام در خرم‌آباد

خرم‌آباد- یک جوان مسیحی با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در لرستان به دین مبین اسلام مشرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه، یک جوان مسیحی با حضور در دفتر حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به دین مبین اسلام مشرف شد و شهادتین را بر زبان آورد.

این جوان مسیحی در حضور حجت الاسلام شاهرخی، به دین مبین اسلام مشرف شد و اقرار به وحدانیت حق تعالی، نبوت پیامبر اسلام (ص) و امامت دوازده معصوم (ع) کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این، اصول دین اسلام شامل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد برای این جوان تشریح و تبیین شد و در پایان یک جلد کلام الله مجید برای این جوان تازه مسلمان پیرو شیعه و اثنی عشری اعطا شد.

کد مطلب 5140987

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