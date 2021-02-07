بازگشت محدودیت های کرونایی به تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مهدوی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر رنگ‌بندی جدید اعلام شده، تبریز از وضعیت آبی خارج و به وضعیت زرد رسیده است.

فرماندار تبریز گفت: خروج تبریز از وضعیت آبی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها و فاصله گذاری فیزیکی بوده و عادی انگاری شرایط، نقش اساسی در این خصوص داشته است.

مهدوی با غنیمت دانستن کاهش ابتلاء و مرگ و میر ناشی از کرونا در تبریز افزود: این فرصت برای کلانشهری مثل تبریز ایجاد شده است که به سمت وضعیت سفید برویم و نباید با عادی سازی اوضاع، اجازه دهیم وضعیت دوباره نارنجی و قرمز شود.

رئیس ستاد مدیریت و مقابله با کرونای شهرستان تبریز با خاطر نشان کردن اینکه همراهی شهروندان شرط بازگشت مجدد به وضعیت آبی است، گفت: اگر وضعیت زرد چند روز دیگر ادامه پیدا کند مجبور خواهیم بود محدودیت‌های جدید اجرا کنیم.