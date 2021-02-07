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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۶

رونمایی مجازی از کتاب‌های صوتی انتشارات مدرسه

رونمایی مجازی از کتاب‌های صوتی انتشارات مدرسه

در آستانه فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، انتشارات مدرسه از کتاب‌های صوتی رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات مدرسه، مجموعه کتاب‌های صوتی انتشارات مدرسه با حضورجمعی از گویندگان به صورت بر خط بر صفحات مجازی انتشارات مدرسه رونمایی می‌شود.

این مؤسسه تاکنون ۴۰ عنوان کتاب صوتی در حوزه داستان، رمان و زندگینامه تهیه کرده است. انتشارات مدرسه در موضوعات ادبیات و هنر، علمی و آموزشی برای گروه‌های سنی مختلف کتاب منتشر می‌کند.

رونمایی از مجموعه کتاب‌های صوتی دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۴ با حضور دامون آذری، محمد شکری، مهدی طهماسبی، فریبا طاهری، محمد رضاعلی، آزاده تیموری و شاهین ملک زاده (گوینده) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5141182

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