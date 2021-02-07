تردد در محورهای مواصلاتی کهگیلویه وبویراحمد به کندی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نصیری راد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۳۰ راهدار در ۲۴ راهدارخانه ثابت و سیار استان آماده ارائه خدمات به رانندگان در جاده‌های کهگیلویه و بویراحمد هستند.

وی بیان داشت: محورهای یاسوج به شیراز، یاسوج به اقلید، یاسوج به بابا میدان، یاسوج به باغچه سادات، یاسوج به مارگون و یاسوج به سی سخت برفی بوده و تردد در این جاده‌ها به کندی انجام می‌شود.

نصیری راد افزود: به علت خاکی بودن و بارش سنگین برف، تردد در ۳۰ جاده روستایی مناطق سردسیری استان همچون مارگون و دنا به سختی انجام می‌شود.