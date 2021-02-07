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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۰۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد:

تردد در محورهای مواصلاتی کهگیلویه وبویراحمد به کندی انجام می شود

تردد در محورهای مواصلاتی کهگیلویه وبویراحمد به کندی انجام می شود

یاسوج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دلیل بارش برف، تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان به کندی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نصیری راد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۳۰ راهدار در ۲۴ راهدارخانه ثابت و سیار استان آماده ارائه خدمات به رانندگان در جاده‌های کهگیلویه و بویراحمد هستند.

وی بیان داشت: محورهای یاسوج به شیراز، یاسوج به اقلید، یاسوج به بابا میدان، یاسوج به باغچه سادات، یاسوج به مارگون و یاسوج به سی سخت برفی بوده و تردد در این جاده‌ها به کندی انجام می‌شود.

نصیری راد افزود: به علت خاکی بودن و بارش سنگین برف، تردد در ۳۰ جاده روستایی مناطق سردسیری استان همچون مارگون و دنا به سختی انجام می‌شود.

کد مطلب 5141517

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