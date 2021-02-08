حق پرسپولیس بود که قهرمان آسیا شود/ پیروزی ما دور از دسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی در نشست خبری پیش از بازی مس رفسنجان و پرسپولیس گفت: پرسپولیس قهرمان چهار دوره لیگ و نایب قهرمان آسیا است. ما هم مدار و برنامه‌های خودمان را دنبال می‌کنیم. داریم خودمان را از نظر فنی و ذهنی آماده بازی می‌کنیم. بازیکنان ما در یک هارمونی هستند که تدابیرمان را برای بازی داشته باشند.

وی افزود: یحیی گل محمدی و همکارانش در پرسپولیس برای بنده خیلی قابل احترام هستند. حق آنها بود که در آسیا قهرمان شوند. کادر ایرانی، خوب و فهمیده‌ای هستند که برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان یادآور شد: هدفمان این است که برنامه‌هایمان را پیاده کنیم و امتیاز کامل را از بازی بگیریم. هدفگذاری برای این بازی باید طوری باشد که دست پر از میدان خارج شویم. کسب سه امتیاز را دور از دسترس نمی‌بینم. مس تیم دست و پا بسته‌ای نیست و امیدوارم در لحظاتی از بازی قسمت‌هایی که مدنظر است را درست انجام بدهیم و پیروز شویم.

ربیعی تاکید کرد: مدیریت مسابقه چند بخش دارد. یک بخش می‌تواند تحلیل تیم حریف باشد اما آنچه من دنبالش بوده و هستم، فلسفه و سبک بازی خودم است تا در شریان تیم جاری کنم. در نیم فصل اول بازی‌های بدی ارائه نکردیم. مقابل تراکتور شش، هفت موقعیت خوب را از دست دادیم و گل را روی ضربه ایستگاهی دریافت کردیم.

سرمربی مس رفسنجان تصریح کرد: اینکه روندمان کم کم بهتر شده است به این دلیل است که تازه به لیگ برتر آمده و هماهنگ شدن با این وضعیت زمان بر است. برای اینکه تیم را تبدیل به یک خانواده کنم زحمات زیادی را کشیده‌ام ولی هنوز مس رفسنجان کار دارد و برنامه ریزی برای این تیم‌ها کار دشواری است. تلاشم این است مس را امسال در لیگ برتر حفظ کنم. باید شبانه روزی زحمت بکشیم. به این بچه‌ها و تیم ایمان دارم و می دانم در میدان لیگ سربلند بیرون می آیند.

وی درباره برنامه‌هایش برای این مسابقه اظهار کرد: نقشه و برنامه‌های خودمان را برای هر بازی داریم. یک لشگر مصدوم داریم. سالاری، محمد قاضی، حامد نورمحمدی، محمد آقاجانپور و سجاد آشوری را نداریم. البته تیم پزشکی در حال تلاش برای رساندن سجاد است. زهیوی هم فعلاً مصدوم است. با این حال گلایه‌ای نداریم. در هر بازی بین دو تا پنج بازیکن را نداشته‌ایم. می‌توانستیم ۱۰ بازیکن لیگ برتری جذب کنیم و فرض می‌کنیم پنج بازیکن را نداریم!

سرمربی تیم مس تاکید کرد: تیم ما در این فصل بین چمن مصنوعی و طبیعی در رفت و آمد است و این مسئله، تاثیراتش را گذاشته است. مواردی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم متفاوت از سایر تیم‌ها است. داریم شرایط را به سمت بهتر شدن می بریم. سعی می‌کنیم در نیم فصل دوم تلفاتمان را کمتر کنیم. با این حال تردید ندارم که تیم ما یک «تیم» است. جوانان خوبی داریم که فردا از آنها استفاده می‌کنیم و این بهترین زمان برای آنها است که خودشان را نشان بدهند.