به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد گفت: امسال ۵۷۳ طرح در حوزه دام و طیور به بهره برداری رسیده که بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه انجام گرفته و برای ۶ هزار و ۶۵۰ نفر اشتغال کرده است.

صادرات ۶۸۰ میلیون دلاری محصولات دامی در سال جاری

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات محصولات دام و طیور در سال جاری گفت: ۷۹۰ هزار تن فرآورده لبنی بر پایه شیر خام، ۳۱ هزار تن گوشت مرغ، ۵۴ هزار تن تخم مرغ و ۱۴۰۰ تن عسل از کشور صادر شده که ارزش این صادرات ۶۸۰ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به طرح‌های این معاونت گفت: احیای مرغ لاین آرین یکی از طرح‌های کلان در سطح ملی است که پیگیری می‌شود همچنین افزایش ضریب خوداتکایی در تولید کره نیز از جمله طرح‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه واردات کره در سال گذشته ۵۰ هزار تن بوده است، میزان واردات این محصول را در ۹ ماهه سال جاری حدود ۷ هزار تن اعلام کرد و افزود: بنابراین ۸۵ درصد در این زمینه خودکفایی حاصل شده و سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار صرف واردات کره می شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توان تولید کره در کشور بالای ۷۰ هزار تن است، گفت: اگر صادرات شیرخشک نباشد برای کارخانه نیز تولید کره صرف نمی‌کند چرا که محصولات جانبی تولید کره، شیرخشک است بنابراین ما از وزارت صمت درخواست کردیم صادرات شیرخشک را آزاد کند و به ما قول پیگیری و حل این مشکل را دادند.

وی همچنین از کاهش واردات گوشت قرمز در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس آمار گمرک امسال ۴ هزار و ۶۳۰ تن گوشت گوسفندی و ۲۸ هزار تن گوشت گاوی وارد کشور شده که ارزش این واردات به ترتیب ۳۰ و ۱۲۱ میلیون دلار بوده است.

در زمینه عرضه تخم مرغ گرانفروشی صورت می‌گیرد

رضایی با اشاره به اینکه در زمینه عرضه تخم مرغ گرانفروشی صورت می‌گیرد گفت: در این راستا طرحی را شروع کردیم که بر اساس آن باید قیمت تخم مرغ روی بسته بندی و همچنین روی هر عدد تخم مرغ ثبت شود و اگر مرغداری امکان پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را ندارد باید هنگام تحویل فاکتور ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ بدون بسته بندی بین ۳۱ تا ۳۳ هزار تومان است، قیمت هر عدد تخم مرغ را ۱,۱۰۰ تومان اعلام کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: قیمت تخم مرغ درب مرغداری به شدت مناسب و منطقی است چرا که مرغداران نهاده‌ها را به صورت کامل دریافت می‌کنند و هر واحد مرغداری مدعی است چنین اتفاقی نیفتاده آن را به رسانه‌ها اعلام کند تا ما پیگیری کنیم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر بحث نظارت بر عرضه و توزیع تخم مرغ در بازار گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به این مساله ورود کنند و ما هیچ تعارفی با مرغ دار، عمده فروشان و خرده فروشان نداریم و باید دلیل این گرانفروشی مشخص و با آن برخورد کرد.

رضایی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در حوزه تولید تخم مرغ نداریم گفت: تولید ماهانه تخم مرغ ۹۰ هزار تن است در حالی که مصرف به این میزان نیست.

وی با اشاره به لزوم مدیریت در حوزه بازار تخم مرغ گفت: باید نظارت و کنترل بیشتری در این حوزه انجام بگیرد.

طرح مرغ سایز در دست اجراست

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای طرح مرغ سایز آغاز شده و بر این اساس به مرغداران بر اساس تولید مرغ در ۴۰ تا ۴۲ روز نهاده تحویل داده می‌شود، گفت: به مرور سختگیری‌ها در این حوزه بیشتر خواهد شد البته اجرای کامل این طرح به همراهی مردم نیاز دارد و تا زمانی که مصرف کننده از فروشگاه مرغ با وزن بالا درخواست می‌کند امکان تحقق کامل این مساله را نداریم.

رضایی تاکید کرد: باید برای مرغ سایز تقاضا ایجاد شود چراکه وقتی تقاضا ایجاد می‌شود تأمین نیز به دنبال آن صورت خواهد گرفت.

برای ایام عید مشکلی در حوزه مرغ و تخم مرغ نداریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار شب عید نیز گفت: همانطور که اشاره کردم در حوزه تولید تخم مرغ کمبودی وجود ندارد و درباره مرغ نیز برای بهمن ماه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که بر این اساس ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ تولید خواهد شد.

راهکار وزارت جهاد کشاورزی برای محدودیت قاچاق دام و تعادل بخشی قیمت گوشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره انباشت دام در کشور، افزایش قیمت گوشت قرمز و قاچاق دام توضیح داد: در این زمینه پیشنهاد کرده‌ایم به تعداد قابل قبول و مدیریت شده صادرات دام مازاد آزاد شود به این معنا که تعداد دام مازاد کشور به طور دقیق برآورد شود و معادل میزانی که صادر می‌شود یا دو برابر آن واردات گوشت صورت بگیرد تا هم قاچاق محدودتر شود، هم انباشت دام مرتفع گردد و هم قیمت گوشت در بازار به تعادل برسد.

رضایی گفت: کارگروهی برای این منظور تشکیل شده اما نگرانی مسئولان تنظیم بازار از این است که قیمت گوشت برای مصرف کننده نهایی بیشتر افزایش پیدا کند به همین جهت نیاز به مذاکره‌های بیشتری وجود دارد تا با یکدیگر در این زمینه به تعامل برسیم.

سامانه بازارگاه باعث ایجاد شفافیت در توزیع نهاده‌های دامی شده است

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سامانه بازارگاه با وجود مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایجاد کرده جمع نمی‌شود، افزود: اگر سامانه بازارگاه جمع شود قرار است چه چیزی جایگزین آن شود؟ به عنوان مثال ۹ میلیون تن ذرتی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌کنیم با چه سیستمی باید توزیع کنیم در حال حاضر تک تک مرغداران و دامداران یا دستگاه‌های نظارتی و تشکل‌های مربوطه در هر لحظه که اراده کنند می‌توانند ببیند کدام واحد به چه میزان نهاده دریافت کرده که اگر سامانه بازارگاه وجود نداشته باشد و مرغداری مدعی شود که نهاده دریافت نکرده چگونه باید این مساله را ثابت کرد.

رضایی با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه باعث ایجاد شفافیت در توزیع نهاده‌های دامی شده است، گفت: برخی از روشنایی‌های ایجاد شده در این حوزه ناراحتند چرا که در تاریکی فساد راحت تر اتفاق می‌افتد و سامانه بازارگاه چیزی به جز حسابداری کالایی و ریالی در حوزه توزیع نهاده‌های دامی نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه نهاده‌های دامی درباره ۱۶ میلیون تن نهاده وارداتی صحبت می‌کنیم، تصریح کرد: هر چه بیشتر در این حوزه شفافیت بیشتر باشد تخلفات کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتماً سامانه بازارگاه ایرادات نرم افزاری دارد، گفت: این ایرادات در حال برطرف کردن است بنده تمام اشکالات آن را قبول می‌کنم اگر دردسری برای تولیدکننده ایجاد کرده از آنها عذرخواهی می‌کنم.

دولت تصمیم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی ندارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی حذف شود، سامانه بازارگاه جمع آوری خواهد شد، گفت: همیشه به مسئولان بانک کشاورزی که عهده دار طراحی سامانه بازارگاه هستند گفته‌ام این سامانه باید آنقدر جذابیت ایجاد کند که حتی اگر ارز ترجیحی حذف شود تولیدکنندگان و واردکنندگان مایل به استفاده از آن باشند.

رضایی تاکید کرد: در حال حاضر بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی مطرح نیست ضمن اینکه اگر اشکالات سامانه بازارگاه کاملاً رفع شود به عنوان یک یادگاری خوب در این حوزه برای سال‌های آینده باقی می‌ماند.

وی درباره واردکنندگانی که اقدام به عرضه نهاده‌های وارداتی در سامانه بازارگاه نکنند، گفت: اگر وارد کننده‌ای نهاده وارداتی خود را در بازارگاه وارد نکند به مراجع قضائی معرفی می‌شود و با او برخورد خواهد شد.

رضایی درباره نشتی‌هایی که در بازار نهاده‌ها صورت می‌گیرد، افزود: امکان تخلف از طریق سامانه بازارگاه وجود ندارد و اگر نشتی و تخلفی وجود دارد از جای دیگری انجام می‌شود.

وی همچنین درباره ثبت سفارش نهاده‌های دامی توضیح داد: حدود دو هفته است که ثبت سفارش نهاده‌ها از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.