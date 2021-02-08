به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، نامزدهای داوری نهایی سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «کودک و نوجوان» بهتازگی توسط دبیرخانه اینجایزه معرفی شدهاند.
اسامی ایننامزدها به شرح زیر اعلام شده است:
داستان تألیفی کودک و نوجوان
ـ تابستان من با خرس سیاه و شعر نو، نوشته مهسا تکاپومنش بقایی، تهران: شرکت انتشارات فنی ایران؛ کتابهای نردبان، ۱۳۹۸، ۱۸۸ ص.
ـ برادر مزاحم من، نوشته بابک صابری، تهران: فاطمی؛ کتاب طوطی، ۱۳۹۸، ۳۶ ص.
ـ تو یک جهانگردی، نوشته شهرزاد شهرجردی، تهران: فاطمی؛ کتاب طوطی، ۱۳۹۸، ۳۲ ص.
ـ جنهای برج کبوترخانه، نوشته منصور علیمرادی، تهران: داستان جمعه، ۱۳۹۸، ۱۶۲ص.
ـ عکس یادگاری بگیریم، نوشته محمدرضا یوسفی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۱۴۰ ص.
ـ طعم سیب زرد، نوشته ناصر یوسفی، تهران: پیدایش، ۱۳۹۸، ۱۶۰ ص.
داستان ترجمه کودک و نوجوان
ـ قهرمانی به رنگ بلوط، نوشته هوکن اوورهئوس، ترجمه الهه قوامیمقدم، تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۱۴۰ ص.
ـ راز جنگل هزاردستان، نوشته لوسی استرینج، ترجمه ندا منعم، تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۳۳۶ ص.
ـ یکی بود که خودش نبود، نوشته جانی روداری، ترجمه غلامرضا امامی، تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۱۶۲ ص.
ـ یاس در دیار دروغگویان، نوشته جانی روداری، ترجمه محبوبه خدایی، تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۲۱۲ ص.
ـ عشق که میگویند چیست؟، نوشته داویده کالی، ترجمه رضی هیرمندی، تهران: بازی و اندیشه، ۱۳۹۸، ۲۸ ص.
ـ دختری که میخواست کتابها را نجات دهد، نوشته کلاوس هاگروپ، ترجمۀ عطیه الحسینی، تهران: فاطمی، ۱۳۹۸، ۶۰ ص.
ـ شجاع مثل تو، نوشته جیسون رینولدز، ترجمه شقایق قندهاری، تهران: افق، ۱۳۹۸، ۳۹۶ ص.
ـ هرمان، نوشته لارسسابی کریستنسن، ترجمه شقایق قندهاری، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۲۴۲ ص.
ـ من و ماروین گاردنز، نوشته ایمی ساریک کینگ، ترجمه رضوان خرمیان، تهران: داستان جمعه، ۱۳۹۸، ۲۶۳ ص.
ـ راز لمبرت، نوشته واریان جانسون، ترجمه هدا نژادحسینیان، تهران: پرتقال، ۱۳۹۸، ۳۶۸ ص.
دین کودک و نوجوان
ـ مهربانی با حیوانات، تألیف غلامرضا حیدریابهری، تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ۱۳۹۸، ۶۴ ص.
ـ گوشه ششم عاشقی: مجموعه داستانهای عاشورایی، نوشته سیدمحمد سادات اخوی، مشهد: بهنشر، ۱۳۹۸، ۲۱۴ ص.
ـ دستههای گل بوتههای خار، تألیف سیدمحمد مهاجرانی، مشهد: عروج اندیشه، ۱۳۹۸، ۱۵ ج.
ـ غایب: روایت داستانی از زندگی امام زمان(عج)، تألیف حسن بیانلو، تهران: سوره مهر، ۱۳۹۸، ۱۸۸ ص.
ـ امام امین: روایتی داستانی از زندگی امام موسی کاظم (علیهالسلام)، تألیف نرگس آبیار، تهران: سوره مهر، ۱۳۹۸، ۱۶۸ ص.
ـ چراغ نیایش: روایتی از زندگی علیبنحسین، مشهور به امام سجاد (علیهالسلام)، نوشته محسن هجری، تهران: سوره مهر، ۱۳۹۸، ۱۶۲ص.
ـ لشکر صلح: روایتی داستانی از زندگی امام حسن مجتبی (علیهالسلام)، نوشته جعفر توزندهجانی، تهران: سوره مهر، ۱۳۹۸، ۱۲۸ ص.
کلیات و علوم انسانی کودک و نوجوان
ـ یک روز با کودکان دنیا، تألیف مت لاموت، ترجمه محبوبه نجفخانی، تهران: زعفران، کتابهای زعفرانی، ۱۳۹۸، ۵۰ ص.
ـ شکار بزرگ شنبه، تألیف شهرام کرمی، تهران: سروش، ۱۳۹۸، ۳۲ ص.
ـ خودت پژوهش کن، تألیف خاطره بهی، تهران: طلایی، ۱۳۹۸، ۱۰۴ ص.
ـ چگونه یک شاهکار ادبی بنویسیم، تألیف الدرید یوهانسن و استفنار.ام سوروم، ترجمه منیژه آزادی، تهران: هوپا، ۱۳۹۸، ۱۹۲ ص.
ـ مجموعه فلسفه برای نسل نو، تألیف کبی یامادا، ترجمه مهدی حجوانی، تهران: قدیانی، ۱۳۹۸، ۳ ج.
ـ کندوکاو فلسفی برای نوجوانان: داستان و راهنما، تألیف سعید ناجی، سمانه عسکرینودهی و فاطمه یونسی، تهران: کرگدن، ۱۳۹۸، ۱۶۰ ص.
ـ بازیهایی برای فکرکردن، تألیف رابرت فیشر، ترجمه سیدهمبینا شاهریلنگرودی، تهران: کرگدن، ۱۳۹۸، ۲۵۲ ص.
ـ مکتب پهلوانی: شناخت ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی، تألیف محمد نجاریسهلآباد، مشهد: خاتم، ۱۳۹۸، ۱۶۴ ص.
ـ آنچه درباره بلوغ، خودشناسی، موفقیت و شادزیستن بدانید (الماس درون پسران، الماس درون دختران)، تألیف میلاد جهانگیری بلطاقی، اصفهان: آمیس، ۲۰۰ ص، ۲ ج.
علوم و فنون کودک و نوجوان
ـ و آنگاه بهار از راه میرسد، تألیف جولی فاگلیانو، ترجمۀ سمیرا ابراهیمی، تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۸، ۳۶ ص.
ـ خواب آب: سرگذشت آب و آبرسانی در ایران، تألیف عباس جهانگیریان، تهران: کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۶۰ ص.
ـ کارگاه وندل، تألیف کریس ریدل، ترجمه مهرزاد زمردیان، تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ ص.
ـ تمساحی که از آببازی خوشش نمیآید، تألیف جما مرینو، ترجمۀ احمد تصویری، تهران: میچکا، ۱۳۹۸، ۳۲ ص.
ـ ۵۰ پرسش درباره بدن، تألیف تانیا لویدکی، ترجمه فروغ فرجود، تهران: فاطمی، ۱۳۹۸، ۱۰۶ ص.
ـ دانشنامه اخترشناسی، تألیف علی بشردانش، تهران: افق دانش، ۱۳۹۸، ۳۱۲ ص.
ـ مجموعه آشنایی با زیستگاهها، تألیف اودری فرگلوش، ترجمۀ رویا رضوانی، تهران: نردبان، ۱۳۹۸، ۶ ج.
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