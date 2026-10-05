به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان‌پور در سخنانی اظهار کرد: بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه کنوانسیون رامسر، دریاچه گهر به‌عنوان بیست‌وهشتمین سایت رامسر جمهوری اسلامی ایران و با شماره ۲۶۰۱ در فهرست جهانی این کنوانسیون قرار گرفته است.

وی افزود: این ثبت به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیک، تنوع زیستی، زیستگاه گونه‌های ارزشمند و اهمیت هیدرولوژیک دریاچه انجام شده و رویدادی مهم در حوزه محیط زیست کشور محسوب می‌شود.

دومین ثبت جهانی مهم لرستان در حوزه میراث طبیعی

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر، دومین ثبت جهانی مهم استان لرستان در حوزه میراث طبیعی و محیط زیست به شمار می‌آید و می‌تواند جایگاه استان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حفاظت از طبیعت ارتقا دهد.

تقویت حفاظت و گردشگری مسئولانه در گهر

فرمان‌پور عنوان کرد: این ثبت علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی لرستان، ظرفیت مهمی برای تقویت حفاظت از اکوسیستم گهر، توسعه گردشگری مسئولانه و طبیعت‌محور، جذب همکاری‌های تخصصی، ارتقای پایش و مدیریت هوشمند منطقه و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند.