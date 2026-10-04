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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

واکنش ترامپ به نتایج نظرسنجی‌های جدید علیه جمهوری‌خواهان

واکنش ترامپ به نتایج نظرسنجی‌های جدید علیه جمهوری‌خواهان

رئیس جمهور آمریکا طبق روال معمول خود، نتایج نظرسنجی‌های جدید علیه جمهوری‌خواهان را نپذیرفت و به توجیه آنها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در توجیه ناکامی هایش ادعا کرد: نظرسنجی‌ ها همواره جنبش «ماگا» (به آمریکا دوباره بزرگی می دهیم) را دست‌ کم گرفته‌اند!

رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: آن‌ ها سعی دارند مانع از مشارکت رأی‌ دهندگان شوند، اما من امسال در هر ۷ ایالت کلیدی، در آرای عمومی، در ۸۶ درصد شهرستان‌ ها و در ۹۹ درصد انتخابات مقدماتی پیروز شدم! نام من در برگه رأی است!

این در حالیست که نظرسنجی‌ های جدید نیویورک تایمز/ سی‌نا نشان داد که دموکرات‌ ها در ۵ ایالت که به طور سنتی در سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است، یک ماه قبل از انتخابات میان‌ دوره‌ ای، رقابت شدیدی دارند.

دموکرات‌ها در آلاسکا با ۷ امتیاز، در تگزاس با ۶ امتیاز و در اوهایو با ۳ امتیاز پیشتاز هستند.

کانزاس با تساوی روبروست و جمهوری‌خواهان در آیووا با یک امتیاز پیشتاز هستند.

این نظرسنجی‌ ها به نارضایتی از ترامپ، تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، قیمت بالای بنزین و هزینه زندگی به عنوان عوامل اصلی اشاره دارند.

کد مطلب 6967855

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      گوربابای ترامپ، ما مواظب مملکتمون باشیم .

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