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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۵۷

احتمال کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم

احتمال کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم

با توجه به رقابت نزدیک لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، به نظر می‌رسد انتخابات به دور دوم کشیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با پایان دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور کنونی این کشور و فلاویو بولسونارو، سناتور و پسر ژاییر بولسونارو، بیشترین آرا را به دست آوردند و احتمالا انتخابات به دور دوم کشیده می شود.

بر اساس آخرین نتایج با شمارش بیش از ۹۸ درصد آرای انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، فاصله میان فلاویو بولسونارو و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

نتایج فعلی نشان می دهند: فلاویو بولسونارو ۴۷.۲۵ درصد و لولا داسیلوا ۴۴.۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بر اساس نتایج اعلام‌شده، هیچ‌یک از نامزدها نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرای معتبر را کسب کند و به همین دلیل تعیین رئیس‌جمهور آینده برزیل احتمالا به دور دوم موکول شود.

دور دوم انتخابات قرار است ۲۵ اکتبر برگزار شود.

کد مطلب 6968044

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