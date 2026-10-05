احتمال کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با پایان دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور کنونی این کشور و فلاویو بولسونارو، سناتور و پسر ژاییر بولسونارو، بیشترین آرا را به دست آوردند و احتمالا انتخابات به دور دوم کشیده می شود.

بر اساس آخرین نتایج با شمارش بیش از ۹۸ درصد آرای انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، فاصله میان فلاویو بولسونارو و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

نتایج فعلی نشان می دهند: فلاویو بولسونارو ۴۷.۲۵ درصد و لولا داسیلوا ۴۴.۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بر اساس نتایج اعلام‌شده، هیچ‌یک از نامزدها نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرای معتبر را کسب کند و به همین دلیل تعیین رئیس‌جمهور آینده برزیل احتمالا به دور دوم موکول شود.

دور دوم انتخابات قرار است ۲۵ اکتبر برگزار شود.