توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی در آمل

سرهنگ جابر عسگری فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل درحاشیه توزیع این بسته‌ها به خبرنگار مهر گفت، دراجرای طرح حاج قاسم سلیمانی، روزانه حدود ۵۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان و افرادی که کسب وکارهای آنها به واسطه تداوم بیماری کرونا کساد شده، توزیع خواهد شد.

وی، ارزش هربسته را که حدود ۱۵ قلم کالاهست را بیش از ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه آمل ادامه داد، درقالب طرح حاج قاسم سلیمانی، بسیجیان پایگاه‌های مقاومت محلات و حوزه‌های بسیج شهرستان با مراجعه حضوری به درب منازل افراد نیازمند که خواسته‌های درمانی و پیگیری اموری را داشته باشند، توسط تیم‌های پشتیبانی طرح حاج قاسم انجام خواهد شد.

سرهنگ عسگری تصریح کرد، حتی برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند بن‌های خرید کالا ونیز هدیه تهیه شده که با شناسایی که درگذشته توسط پایگاه‌های بسیج روستاها، محلات وحوزه های مقاومت سپاه درسطح شهرستان انجام شده بود، میان آنها توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد، در راستای پیشگیری از بیماری کرونا حدود ۴۷ هزار عدد ماسک بهداشتی وبیمارستانی نیز از سوی حوزه‌های مقاومت وسپاه ناحیه شهرستان آمل تهیه شده که درقالب طرح حاج قاسم به همراه بسته‌های معیشتی میان نیازمندان آسیب دیده از کرونا توزیع خواهد شد.

از آغاز بی روی کرونا در اسفندماه پارسال تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار بسته معیشتی از سوی نیکوکاران، انجمن‌های مردمی ودستگاه های اجرایی شهرستان آمل میان آسیب دیده‌های کرونایی ونیازمندان این شهرستان توزیع شد.