رشد ۱۰۰ درصدی تجارت ایران با اورآسیا

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حجم مراودات تجاری ایران با اورآسیا در ده ماهه امسال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۸۱ دلار به وزن ۷ میلیون و ۲۹۳ هزار تن است که از این مقدار ۲ میلیارد و ۸۷ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۳۶۳ دلار به وزن ۵ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۲۷۰ تن مربوط به تجارت ایران با کشور روسیه است که بیش از ۹۰ درصد واردات و ۴۹ درصد از صادرات به کشورهای اورآسیا را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: کشور ارمنستان با ۲۷۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۹۹۶ دلار به وزن ۱ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۹۷ تن، کشور قزاقستان با ۲۶۸ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۳ دلار به وزن ۷۶۲ هزار و ۹۷۱ تن، کشور بلاروس با ۳۹ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۴۵۴ دلار به وزن ۱۵ هزار و ۱۶۶ تن و کشور قرقیزستان با ۳۳ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۶۸۵ دلار به وزن ۱۹ هزار و ۳۹۱ تن در جایگاه بعدی تجارت ایران با اوراسیا قرار دارند.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه مجموع صادرات ایران با اورآسیا ۸۲۳ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸۴۲ دلار به وزن ۲ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۸۷۰ تن است، اظهار کرد: در زمینه صادرات ایران با کشورهای اورآسیا نیز کشور روسیه در جایگاه نخست قرار دارد. صادرات ایران به این کشور ۳۸۶ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۹۴۳ دلار به وزن ۸۰۹ هزار و ۴۹۱ تن است.

وی افزود: کشور ارمنستان با ۲۶۴ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۵۷۸ دلار به وزن ۱ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۸۴ تن، کشور قزاقستان با ۱۲۵ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۵۴ دلار به وزن ۲۳۸ هزار و ۷۰۵ تن، کشور قرقیزستان با ۳۱ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۳۶۶ دلار به وزن ۱۷ هزار و ۴۰۲ تن، کشور بلاروس ۱۴ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۴۰۱ دلار به وزن ۴۹۸۷ تن، در جایگاه بعدی تجارت ما با کشورهای اور آسیا قرار دارد.

لطیفی عنوان کرد: عمده کالای صادراتی ایران به اورآسیا، گاز مایع، مشتقات نفتی و پتروشیمی، میوه، سبزیجات، صیفی‌جات و خشکبار است که در میوه‌ها پسته، سیب، کیوی، هندوانه از همه جلوتر است.

وی با بیان اینکه مجموع واردات ایران با کشورهای اورآسیا، ۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۷۳۹ دلار به وزن ۵ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۲۶ تن است، بیان کرد: کشور روسیه با وارد کردن ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۴۲۰ دلار کالا به وزن ۴ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۷۷۹ تن، کشور قزاقستان با واردکردن ۱۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۵۲۹ دلار کالا به وزن ۵۲۴ هزار و ۲۶۶ تن، کشور بلاروس با وارد کردن ۲۵ میلیون و ۶۵ هزارو ۵۳ دلار به وزن ۱۰ هزار و ۱۷۹ تن، کشور ارمنستان با وارد کردن ۵ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۴۱۸ دلار کالا به وزن ۴ هزار و ۹۱۳ تن و کشور قرقیزستان با وارد کردن ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۱۹ دلار به وزن ۱۹۸۹ تن در جایگاه اول تا پنجم مبدا وارداتی ایران از کشورهای اورآسیا قرار دارد.

لطیفی ادامه داد: عمده واردات ایران از کشورهای اورآسیا، کالاهای اساسی (نهاده دامی، دانه روغنی و روغن) و ماشین آلات تولید است.

وی خاطر نشان کرد: حجم صادرات ایران و اورآسیا تا قبل از کرونا (اسفند ۹۸) ۱۱۴ درصد نسبت به قبل از امضای تفاهمنامه رشد داشته است. این رشد محسوس است اما بازهم پتانسیل اضافه شدن دارد. تجار ما باید ورود علمی داشته باشند و بازار را بشناسند قوانین آن کشورها را بدانند، حمل و نقل را باید جدی بگیرند و بر اساس ذائقه بازار ورود کنند.

سخنگوی گمرک ایران خاطر نشان کرد: بیش از ۳۸۰ کالای ایرانی و بیش از ۵۰۰ قلم کالای اعضای اتحادیه به ایران، تعرفه ترجیحی دارد در حال حاضر آسیب شناسی که انجام شده این است که برخی از این کالاها می‌تواند تغییر کند تا این دو طرف از مزیت اتحادیه بهره ببرند.

وی ادامه داد: ما از ۵ آبان ۹۸ به مدت سه سال فرصت داریم که به عضویت این اتحادیه پذیرفته شویم. در آن صورت همه کالاها تعرفه‌ای ثابت بین خود دارند که بین همه مشترک است. عمده کشورهای اورآسیا کشورهایی هستند که در بلوک روسیه قرار دارند که بیش از ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ۱۴۰ میلیون نفر نیز مربوط به کشور روسیه است.

لطیفی عنوان کرد: واردات روسیه ۵۵۲ میلیارد دلار بوده اما ما تنها ۳۷۳ میلیون دلار صادرات کرده‌ایم اگر این کالاها با هزینه کمتری برود می‌توانیم بازار بیشتری را به دست بیاوریم.



وی درپایان گفت: کل تجارت ده ماه کشور حدود ۵۹ میلیارد دلار که بیش از ۲۸ میلیارد صادرات و بیش از ۳۰ میلیارد دلار واردات است که ۲.۸۷ میلیارد دلار آن با کشورهای اورآسیاست.

