۱۵ نفر در سمنان واکسن کرونا دریافت کردند/ آغاز واکسیناسیون

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی شامگاه سه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها با اشاره به آغاز توزیع واکسن کرونا در سمنان، بیان کرد: واکسیناسیون بیماری کرونا در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان از امروز همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در فاز نخست تزریق واکسن ۱۵ نفر از کادر درمانی و بهداشتی سمنان واکسن را دریافت کردند، ابراز کرد: سه هفته بعد دوباره باید دوز دوم واکسن برای این افراد تزریق شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان درباره نحوه انتخاب افرادی که واکسن را دریافت کردند، تاکید کرد: تزریق واکسن کرونا امروز در بیمارستان کوثر سمنان برای گروه هدفی انجام شد که طبق شیوه‌نامه‌های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت معرفی و تعیین شده‌اند.

دانایی با بیان اینکه باقی گروه هدف در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی روزهای آینده واکسینه می‌شوند، گفت: در مرحله بعدی کارکنان بیمارستان‌های زیر پوشش این دانشگاه نیز واکسینه خواهند شد.

وی با بیان اینکه بعد از کادر درمان به تدریج برای دیگر گروه‌های هدف تعیین شده واکسن تزریق خواهد شد، ابراز کرد: امیدواریم با همکاری خوب مردم و کادر درمانی شاهد روند خوب تزریق واکسن باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: شیوه‌نامه و تزریق واکسن برای دیگر گروه‌ها طبق شیوه‌نامه وزارت بهداشت به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.