راهپیمایی خودرویی و موتوری مرزنشینان/ شور فجر در آستارا برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن چهل و دومین فجر پیروزی انقلاب اسلامی در آستارا صبح چهارشنبه با راهپیمایی تاکسی‌ها، خودرو و موتورهای نظامی، انتظامی، بسیج و مردمی این شهرستان مرزنشین استان گیلان برگزار شد.

خودرو و موتورهای نظامی و انتظامی، موتورهای سنگین و کراس، خودروهای تیونینگ، اسپورت، کلاسیک و آفرود در کنار مردم این شهرستان و در یک حرکت خودجوش با روشن کردن چراغ‌ها و حمل پرچم‌های پر افتخار و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران شادی خود را در روز ۲۲ بهمن ۹۹ و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند.

امام جمعه آستارا در جمع شرکت کنندگان این مراسم با بیان اینکه رمز اصلی پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی، تداوم حضور پرشور مردم در تمامی صحنه‌های ملی و جدا نشدن اتحاد و همبستگی حکومت اسلامی و ملت است، اظهار کرد: عظمت انقلاب اسلامی ایران لرزه بر اندام دشمنان نظام انداخت.

حجت‌الاسلام کاظم حافظ نیا بارزترین دستاورد انقلاب اسلامی را تحقق شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: دهه فجر مناسبتی برای تجدید میثاق با امام راحل، ارج نهادن به مقام والای شهیدان و فرصتی برای بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.