۱۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه از ظهر دیروز تاکنون، ۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: ۱۳۸ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش افزود: تاکنون هزار و ۱۴۸ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس علوم پزشکی زنجان، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۶ هزار و ۸۶۲ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: در مجموع تاکنون ۱۹ هزار و۳۹۸ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.