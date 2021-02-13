به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طاهری در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قرآن و معرف سیما با اشاره به اینکه توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی از مهم‌ترین رسالت‌های مداحان و اهل منبر است، گفت: به منظور تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر رعایت اصول اسلامی و فرهنگ اسلامی در بین مداحان با همکاری اعضای خانه مداحان کشور سند چشم‌اندازی در دست تدوین است.

وی افزود: این سند چشم‌انداز در اصل برای مداحان کشور نقشه راهی است که به طور قطع آسیب‌ها را در این بخش به حداقل می‌رساند.

رئیس هیأت مدیره خانه مداحان کشور گفت: مقام معظم رهبری بارها بر نشر فرهنگ اهل بیت توسط مداحان تأکید کردند بنابراین باید شعرها، نحوه اجرا و بیان مداحان بر اساس فرهنگ اصیل اسلامی باشد.

طاهری با تأکید بر اینکه ارائه سخنرانی‌ها و خطابه‌ها و مداحی‌ها باید توأم با هنرمندی باشد، تصریح کرد: مداحی با یک بیت شعر اثرگذار می‌تواند بر فطرت انسان که با هنرمندی عجین شده است تأثیر بسیار زیادی بگذارد بنابراین وقتی سخن از هنر و هنرمندی است منظور فرهنگ اصیل اهل بیت است.

وی درباره استفاده از آلات موسیقی و زیر صدای موسیقی در نماهنگ‌های مداحی افزود: مداحان جوان که اغلب خوش استعداد هستند به تازگی برای اثرگذاری بیشتر از آلات موسیقی و موسیقی‌های زیر صدا در مداحی‌ها استفاده می‌کنند که مقام معظم رهبری بارها در این خصوص اشاراتی داشتند و تأکید کردند که مداحان نباید از قالب اصلی خارج شوند بنابراین در این سند چشم‌انداز به این موارد توجه شده است.

رئیس هیأت مدیره خانه مداحان کشور گفت: گاهی در نماهنگ‌های مداحی از روش‌های چند صدایی استفاده می‌کنند که این اقدام خیلی زیباتر از زیر صداهای موسیقی است و این روش از مداحی در قالب اصیل اجرا می‌شود و باید این روش مورد توجه مداحان به ویژه مداحان جوان قرار گیرد.

طاهری افزود: پیرو سخنان مقام معظم رهبری قالب مداحی و هیأت‌ها باید اصیل و در چارچوب اصول و فرهنگ اسلامی محفوظ بماند. مداحان باید با علوم دینی آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند از ابزار هنری برای انتقال مفاهیم مذهبی استفاده کنند.

رئیس هیأت مدیره خانه مداحان کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها در سخنان خویش بر توجه به اصول اصیل مداحی تأکید کردند و این مسأله نشان می‌دهد که من و امثال من در این زمینه کوتاهی کردیم و نتوانستیم این سخنان را به طور دقیق اجرا کنیم بنابراین امیدواریم با تدوین این سند راهبردی این مسائل برطرف شود.

طاهری همچنین از تشکیل انجمن ادبی برای مداحان افغانستانی، پاکستانی، آذری زبان‌ها و فارسی زبانان در خانه مداحان کشور خبر داد و گفت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری این انجمن ادبی به منظور تولید شعرهای ریشه دار که بر اساس اصول اسلامی و فرهنگ اهل بیت است، تشکیل می‌شود.

رئیس هیأت مدیره خانه مداحان کشور افزود: مداحان باید مطالب را کوتاه، به جا، مفید و مؤدبانه مطرح کنند به ویژه در زمان‌هایی که به وقایع سیاسی مانند انتخابات نزدیک می‌شویم.