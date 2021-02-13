به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، نشست خبری سی‌وهشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران که بنا بود فردا یکشنبه ۲۶ بهمن برگزار شود، به روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن موکول شد.

به این‌ترتیب نشست خبری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حضور ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی راد دبیر علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و احمدعلی حیدری دبیرعلمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران همراه است.

این‌برنامه روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۱۱ برگزار و به‌صورت زنده از طریق پلتفرم اسکای روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۱۱ پخش می‌شود.