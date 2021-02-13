توزیع بیش از ۱۵۰ هزار بسته معیشتی بین اقشار آسیب دیده از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی امروز شنبه در حاشیه رزمایش همدلی و احسان، اظهار داشت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار بسته معیشتی بین اقشار آسیب دیده از کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توزیع شده است.

وی، گفت: امروز با همکاری و همت انجمن حمایت از حقوق معلولان و همچنین سازمان بهزیستی لرستان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در قالب یک رزمایش استانی، تعداد ۲ هزار بسته معیشتی برای حمایت از خانواده معلولان تحت حمایت بهزیستی استان توزیع می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان، افزود: با توجه به اینکه خدمت به افراد معلول و ناتوان در جامعه امری اسلامی، انسانی و اخلاقی است امیدواریم این اقدام کوچک و ناچیز در پیشگاه خداوند متعال پذیرفته شود.

ویسکرمی، عنوان کرد: بر اساس فرمایش حضرت امام (ره) خدمت به معلولان خدمت به نبی اکرم اسلام است در همین راستا، در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان در حال برنامه ریزی هستیم که خدمات تخصصی‌تری به قشر معلول استان ارائه بدهیم.

وی، بیان کرد: از ابتدای همه گیری ویروس منحوس کرونا تاکنون در سطح استان بالغ بر ۱۵۰ بسته پروتئینی و معیشتی در میان اقشار آسیب دیده از کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توزیع شده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان، گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی اقدامات دیگری همچون توزیع اقلام بهداشتی، ضدعفونی امکان و معابر پرتردد توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان انجام شده است.

ویسکرمی با بیان اینکه امیدواریم با عنایت الهی، تلاش‌های کادر درمان و همدلی مردم شاهد ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا در دنیا و به ویژه در ایران باشیم، تصریح کرد: اگر چه روزهای سخت و تلخی در ایام کرونا پشت سر گذاشتیم اما پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مواسات و کمک مومنانه شاهد همدلی و همراهی مردم به صورت خودجوش در سراسر کشور هستیم که در دنیا بی نظیر است.