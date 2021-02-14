به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار شنبه شب در مراسمی که به صورت مجازی برگزار شد «جوایز علمی و تکنیکی» خود را اهدا کرد. این جوایز به ۱۷ تکنولوژی که خالقان آنها ۵۵ فرد از جمله سه زن بودند، رسید.

جیمز کامرون کارگردان در مراسم اهدای جوایز گفت: قطار نوآوری فیلم‌های سینمایی هرگز متوقف نمی‌شود. در حقیقت پیشرفت آن برای فرم هنر حیاتی است. پیشرفت تکنیکی با سرعتی خردکننده در حال تغییر دادن پروسه خلاقانه است. فیلمسازی نباید فقط سرعتش را حفظ کند، قدرت رهبری را دارد.

در این جوایز که به عنوان جوایز سای‌تک (SciTech) شناخته می‌شوند، هر تکنولوژی برنده توسط خالقانش توضیح داده شد و هر یک سخنرانی کوتاهی انجام دادند.

همچنین کلیپ‌هایی از پشت صحنه ساخت فیلم‌های تکنیکی بزرگی از جمله «آواتار» کامرون، «کتاب جنگل» جان فاورو و فیلم‌های جدید «جنگ ستارگان» و «سیاره میمون‌ها» پخش شد.

امسال برای نخستین بار سه زن توانستند در یک دوره جایزه دریافت کنند. آنها هیلی ایبن از پیکسار انیمیشن استودیوز و کلی وارد هامل و مارین سیمونز از والت دیزنی انیمیشن استودیوز بودند.

انتخاب آنها به این دلیل اهمیت داشت که این صنعت هنوز تا حدود زیادی تحت سلطه مردان است. در حقیقت، از سال ۱۹۶۱ تا به حال تنها ۲۰ زن توانستند جوایز سای‌تک را به خود اختصاص دهند.

هامل و سیمونز، همراه آلکا مک‌آدامز، توبی جونز و اندی میلن، جایزه دستاورد تکنیکی را به خاطر سیستم شبیه‌سازی حرکت مو در فیلم‌های انیمیشن دریافت کردند.

آلحاندرو آرانگو، گری مارتینز، رابرت دری و گلن دری به خاطر توسعه سیستمی جدید از نصب دوربین‌ها برای استفاده در فیلم «آواتار» موفق به کسب جایزه نوآوری شدند.

استیون بولاین هم به خاطر سیستمی از خلق مو برای فیلم‌های سینمایی توانست یک جایزه دستاورد تکنیکی دریافت کند. این سیستم نخستین بار در فیلم «وارکرفت» استفاده شد و بعد از آن برای خلق موهای زیرآبی «آکوامن» به کار رفت.

همچنین زوی رزنیک، میر فدر، گای دورمن و ران یوگف توانستند جایزه‌ای را به خاطر خلق یک چیپ‌ست وایرلس دریافت کنند که در بخش مانیتورینگ ویدیوی دیجیتال کاربردهای بسیاری پیدا کرده است. خالقان یک سیستم انتقال ویدیوی وایرلس برای نظارت سر صحنه هم جایزه گرفتند.