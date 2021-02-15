تعداد مبتلایان کرونا در سیستان و بلوچستان به ۲۷۵۹۱ نفر رسید

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا ظهر امروز ۲۷ هزار و ۵۹۱ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هم اینک ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند، گفت: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی یک هزار و ۱۶۰ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند.