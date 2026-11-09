به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، سهمیه کالای همراه مسافر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

بر اساس صورت‌جلسه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر، سهمیه‌های جدید مربوط به دوره زمانی مهرماه تا پایان آذرماه سال جاری تعیین شده است. در این تصمیم‌گیری، فهرست قبلی کالاهای همراه مسافر شامل ۹۵۰ قلم کالا نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

طبق جزئیات مصوبه، سهمیه ارزی واردات کالای همراه مسافر برای مناطق آزاد به تفکیک منطقه تعیین شده است.

بر این اساس، سهمیه منطقه آزاد کیش ۲۱ میلیون دلار، چابهار ۲۳.۵ میلیون دلار، قشم ۱۸.۵ میلیون دلار، ارس ۲۷.۸ میلیون دلار، انزلی ۱۴.۳ میلیون دلار، اروند ۱۲.۴ میلیون دلار و ماکو ۷.۵ میلیون دلار اعلام شده است.

در این مصوبه، برای واردات پوشاک نیز سقف‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده که شامل ۷.۱ میلیون دلار برای کیش، ۱.۹ میلیون دلار برای چابهار، ۸ میلیون دلار برای قشم، ۴.۶ میلیون دلار برای ارس، ۴.۶ میلیون دلار برای انزلی، ۱.۶ میلیون دلار برای اروند و ۳.۱ میلیون دلار برای ماکو است.

همچنین بر اساس مصوبه کارگروه، به‌منظور افزایش سطح نظارت و بررسی نحوه ورود و ترخیص کالاهای همراه مسافر، سهمیه باقی‌مانده سه‌ماهه سال ۱۴۰۵ بر اساس بررسی‌های میدانی اعضای کارگروه و گزارش‌های واصله از سامانه‌های ثبت آماری و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تخصیص خواهد یافت.

این تصمیم با مشارکت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی و با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اتخاذ شده است.