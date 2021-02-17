فناوری ۵G در عملکرد هواپیماها اختلال ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به گفته مقامات سازمان هوانوردی فرانسه، مسافران پروازهای هوایی باید موبایلهای مجهز به فناوری ۵G را در هواپیما خاموش کنند زیرا این فناوری در تجهیزات فرود اختلال به وجود میآورد.
طبق گزارش این سازمان، ممکن است نسل جدید شبکههای اینترنت موبایل که هم اکنون در سراسر جهان گسترش یافته، در ابزارهای مهم و حیاتی هواپیما اختلالاتی به وجود بیاورد. زیرا تداخل سیگنالی موبایلهای مجهز به این فناوری ممکن است اطلاعاتی مربوط به سنجش ارتفاع را مسدود کند. این اطلاعات به خلبان نشان میدهد در چه فاصله از سطح دریا در حال پرواز است.
سخنگوی سازمان هوانوردی فرانسه در این باره میگوید: استفاده از دستگاههای ۵G در هواپیما ممکن است ریسک اختلالاتی را در پی داشته باشد که به خوانش اشتباه ارتفاع منجر شود.
این سازمان با ارسال بولتنی به شرکتهای هواپیمایی توصیه کرد موبایلهای ۵G باید طی پرواز خاموش شوند یا در وضعیت پرواز قرار گیرند.
البته در حال حاضر در بسیاری از پروازها از مسافران خواسته میشود هنگام فرود و از زمین بلند شدن هواپیما موبایلهای خود را خاموش کنند. زیرا نسلهای قبلی شبکه موبایل نیز با تجهیزات مسیریابی و ارتباطات در هواپیما اختلال ایجاد میکردند.
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