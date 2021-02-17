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۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

سازمان هوانوردی فرانسه هشدار داد؛

فناوری ۵G در عملکرد هواپیماها اختلال ایجاد می کند

فناوری ۵G در عملکرد هواپیماها اختلال ایجاد می کند

سازمان هوانوردی فرانسه هشدار داده موبایل های ۵G باید هنگام فرود و بلند شدن هواپیما از زمین خاموش باشند زیرا سیگنال آنها در خوانش ارتفاع هواپیما از سطح دریا اختلال ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به گفته مقامات سازمان هوانوردی فرانسه، مسافران پروازهای هوایی باید موبایل‌های مجهز به فناوری ۵G را در هواپیما خاموش کنند زیرا این فناوری در تجهیزات فرود اختلال به وجود می‌آورد.

طبق گزارش این سازمان، ممکن است نسل جدید شبکه‌های اینترنت موبایل که هم اکنون در سراسر جهان گسترش یافته، در ابزارهای مهم و حیاتی هواپیما اختلالاتی به وجود بیاورد. زیرا تداخل سیگنالی موبایل‌های مجهز به این فناوری ممکن است اطلاعاتی مربوط به سنجش ارتفاع را مسدود کند. این اطلاعات به خلبان نشان می‌دهد در چه فاصله از سطح دریا در حال پرواز است.

سخنگوی سازمان هوانوردی فرانسه در این باره می‌گوید: استفاده از دستگاه‌های ۵G در هواپیما ممکن است ریسک اختلالاتی را در پی داشته باشد که به خوانش اشتباه ارتفاع منجر شود.

این سازمان با ارسال بولتنی به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد موبایل‌های ۵G باید طی پرواز خاموش شوند یا در وضعیت پرواز قرار گیرند.

البته در حال حاضر در بسیاری از پروازها از مسافران خواسته می‌شود هنگام فرود و از زمین بلند شدن هواپیما موبایل‌های خود را خاموش کنند. زیرا نسل‌های قبلی شبکه موبایل نیز با تجهیزات مسیریابی و ارتباطات در هواپیما اختلال ایجاد می‌کردند.

کد مطلب 5148715

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
      2 1
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      مرجع اعلام وجود مشکل یا اختلال فرکانسی اتحادیه جهانی مخابراته نه سازمان هوانوردی یه کشور
    • محمد IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام احترام یه سرچ کوچیک کنید و فیلم های دکل های کشور های خارجی را ببینید ببنید که چطور پرندهای بیچاره بر اثر امواج مردند و ما بقیه انها گه زنده مانده اند به دکل حمله میکنند و میخوان خرابش کنند آگاه باشید امواج ۵g مضر است واز خبر نصب ان در ایران خوشحال نشوید
    • آریا IR ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
      0 1
      پاسخ
      خوب چرا به جای گیر دادن به 5g مشکل هواپیما ها رو حل نمی کنید که دیگه تداخل ایجاد نشه

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