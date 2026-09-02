قریبی: نرخ تبدیل شالی در گیلان باید با استان‌ های شمالی همسان شود

حمید قریبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائل و مشکلات شالیکوبی‌های گیلان اظهار کرد: انتظار داریم استاندار گیلان، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان و مسئولان سازمان‌های مرتبط، حمایت‌ های لازم را برای نوسازی ماشین‌ آلات و کاهش ضایعات برنج در شالیکوبی‌ها انجام دهند.

وی افزود: در صورت رسیدن میزان ضایعات به استاندارد جهانی هفت تا ۱۱ درصد، می‌توان از هدررفت حجم قابل توجهی از محصول جلوگیری کرد. امروز بخشی از برنج تولیدی کشور به دلیل فرآوری نامناسب از چرخه مصرف انسانی خارج شده و به محصولاتی مانند آرد و خوراک دام تبدیل می‌شود که ارزش افزوده بسیار پایین‌تری دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان ادامه داد: باید با یک برنامه جدی و با استفاده از فناوری‌های نوین، میزان ضایعات را کاهش دهیم تا بخشی از محصولی که امروز در فرآیند تبدیل و سفید کردن از بین می‌رود، به چرخه مصرف بازگردد.

ضرورت تأمین سرمایه در گردش شالیکوبی‌ها

قریبی یکی دیگر از مشکلات اساسی این بخش را کمبود سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: کارخانجات شالیکوبی از گذشته با استفاده از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش، مواد اولیه را از کشاورزان خریداری می‌کردند و در طول ماه‌های فعالیت، ارتباط اقتصادی مستمری با کشاورزان داشتند.

وی اضافه کرد: امروز بسیاری از کارخانجات توان مالی لازم برای خرید محصول کشاورزان را ندارند. از سوی دیگر، برخی مراکز و مجموعه‌ های معتبر در استان‌های مقصد درخواست خرید برنج به صورت مدت‌دار دارند، اما کارخانه‌دار به دلیل نبود نقدینگی کافی نمی‌تواند محصول را با شرایط اقساطی در اختیار آنها قرار دهد.

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان با تأکید بر لزوم اختصاص سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت مناسب به واحدهای فرآوری برنج تصریح کرد: تأمین نقدینگی می‌تواند هم به خرید محصول از کشاورزان کمک کند و هم امکان عرضه برنج به بازارهای مصرف و استان‌های مقصد را افزایش دهد.

قریبی تصریح کرد: حمایت مالی از بخش تولید و فرآوری نباید با سیاست‌های انقباضی یکسان تلقی شود؛ زیرا سرمایه در گردش در بخش تولید می‌تواند به افزایش تولید، حفظ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده کمک کند.

نرخ تبدیل شالی باید در استان‌های شمالی یکسان باشد

وی با اشاره به موضوع نرخ تبدیل شالی گفت: طی سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌ایم که گیلان از نظر نرخ تبدیل شالی با استان‌های همجوار از جمله مازندران و گلستان تفاوت داشته و این مسئله فشار زیادی به کارخانجات شالیکوبی وارد کرده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان افزود: فرآیند بوجاری و سفید کردن برنج، بخش مهمی از مراحل نهایی فرآوری است و هزینه‌های نیروی انسانی، برق، تعمیرات و نگهداری تجهیزات نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ بنابراین ادامه فعالیت واحدها بدون اصلاح و واقعی‌سازی هزینه‌های تبدیل امکان‌پذیر نیست.

قریبی با اشاره به برگزاری جلسات با مسئولان استان برای بررسی این موضوع گفت: خوشبختانه در دوره اخیر، استانداری و مسئولان اقتصادی استان موضوع همسان‌ سازی نرخ تبدیل شالی را مورد توجه قرار داده‌اند و انتظار داریم این روند با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: نرخ تبدیل شالی در گیلان با استان‌ های همجوار قابل مقایسه است و حتی در برخی موارد، اجرت تبدیل در استان‌ های مازندران و گلستان بیشتر از گیلان است؛ بنابراین نباید افزایش منطقی و همسان‌سازی این نرخ به عنوان گران‌فروشی تلقی شود.

قریبی ادامه داد: همچنین جلوگیری خواهد شد از سوءاستفاده شرکت‌های رانتی، چه شرکت‌های بزرگ و چه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اقدام به انبار کردن کالا می‌کنند و بر اساس میل و رضایت خود، عرضه و قیمت‌گذاری را در فروشگاه‌هایشان تنظیم کرده و بازار را دچار تلاطم می‌کنند.

وی افزود: نرخ تبدیل شالی باید به‌صورت یکسان در سراسر کشور اجرا شود و یا دست‌کم برای سه استان شمالی، یعنی گیلان، مازندران و گلستان، به شکل یکسان تعیین و اعمال شود.

هزینه فرآوری سهم اندکی از قیمت نهایی برنج است

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید و کشاورزی بسیار بیشتر از هزینه فرآوری برنج بوده است، گفت: قیمت برنج در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته، اما سهم افزایش نرخ تبدیل شالی در قیمت نهایی برنج بسیار ناچیز است.

قریبی ادامه داد: اگر هدف حمایت از کشاورز است، باید افزایش هزینه‌ های نهاده‌ های کشاورزی، کود، سم، ماشین‌آلات و سایر هزینه‌ های تولید نیز مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌ها نباید تنها متوجه یک بخش از زنجیره تولید باشد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین مربوط به اجرت تبدیل شالی افزود: اگر قانونی برای تعیین میزان اجرت تبدیل شالی وجود دارد، باید به صورت یکسان و عادلانه در سراسر کشور اجرا شود تا هم کشاورز و هم صنعت فرآوری برنج از یک سازوکار مشخص برخوردار باشند.

زنجیره تولید برنج باید به صورت یکپارچه دیده شود

قریبی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به صنعت برنج اظهار کرد: از مرحله کاشت، داشت و برداشت تا فرآوری و عرضه، همه بخش‌ها حلقه‌های یک زنجیره هستند و نمی‌توان یک بخش را جدا از سایر بخش‌ها مورد ارزیابی قرار داد.

وی افزود: شالیکوبی‌ها حلقه تکمیلی تولید برنج هستند و محصول کشاورز تا زمانی که در کارخانه فرآوری نشود، قابلیت عرضه نهایی به سفره مردم را پیدا نمی‌کند؛ بنابراین حمایت از کشاورز بدون توجه به صنعت فرآوری، حمایت کامل و پایدار از زنجیره برنج نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان در پایان گفت: انتظار ما از مسئولان این است که کشاورز و صنعت فرآوری را در کنار یکدیگر ببینند و با حمایت از نوسازی ماشین‌ آلات، تأمین سرمایه در گردش و اجرای عادلانه قوانین، زمینه تقویت زنجیره تولید برنج را فراهم کنند تا محصول باکیفیت گیلان با ارزش افزوده بیشتر به دست مصرف‌کننده برسد.