شارژ کارت سوخت خودروهای سنگین روزانه شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، فرامرز مداح با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع پیمایش و سوخت هوشمند در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید گفت: با هدف افزایش نظارت بر بخش حمل و نقل عمومی کشور، سامانه‌هایی را راه اندازی کرده‌ایم که فاز اول آن مربوط به ناوگان و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای است و توانستیم دو سامانه پیمایش و توزیع سوخت را اجرایی و عملیاتی کنیم.

به گفته معاون سازمان راهداری، بر اساس این سامانه قرار است حداکثر ۲۴ ساعت پس از پیمایش، کارت سوخت خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی شارژ شود.

وی افزود: سامانه جامع پیمایش، نقش مهمی در تسهیل روند صدور بارنامه، صورت وضعیت و تردد مرزی دارد و رابط کاربری مدیریت سامانه امروز به مرحله اجرایی رسید.

مداح همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند سوخت گفت: این سامانه وظیفه توزیع سوخت گازوئیل بین ناوگان حمل و نقل عمومی را بر عهده دارد و بر این اساس، با ارتباط این سامانه با سامانه‌های وزارت کشور و خودروهای عملیاتی دستگاه‌های خاص مانند نیروهای مسلح، راهداری و هلال احمر، اطلاعات این خودروها بر مبنای پیمایش، ساماندهی و به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ارسال خواهد شد تا کارت سوخت این خودروها شارژ شود.

به گفته این مقام مسئول، همچنین در موارد خاص یا حمل بارهای خاص یا مواردی، چون لزوم تخلیه بنادر که نیاز به سفر یکسر خالی خودروها وجود دارد نیز، می‌توان برای تأمین سوخت ناوگان اقدام کرد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه توزیع نفت‌گاز با همکاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم اکنون بر اساس سهمیه بندی و ضریبی از پیمایش انجام می‌شود گفت: تخصیص سوخت در سامانه‌های جدید بر مبنای پیمایش و بارنامه و کارکرد خودروها بر اساس اطلاعات سامانه‌هایی نظیر جی پی اس خواهد بود و سامانه جامع پیمایش در این حوزه از امکانات ویژه و متنوعی برخوردار است.

مداح درباره راه‌اندازی سامانه محاسبه میزان پیمایش خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی افزود: سهمیه سوخت هر وسیله نقلیه گازوئیل سوز بر اساس اطلاعات سامانه GPS و طبق اسناد جابجایی کالا و مسافر تعیین خواهد شد.

وی در خصوص اجرایی شدن این سامانه گفت: مراحل اجرایی شدن این سامانه به گونه‌ای است که در ابتدا اطلاعات از اسناد حمل و نقل برون شهری مانند بارنامه، پروانه تردد، صورت وضعیت مسافری و همچنین سامانه‌های ردیاب سپهتن دریافت می‌شود و سایر اطلاعات هم بر اساس پیمایش ناوگان درون شهری از سامانه وزارت کشور دریافت می‌شود.

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: محاسبه میزان پیمایش ناوگان، بر اساس اسناد حمل و ردیابی و یکپارچه‌سازی اطلاعات میزان پیمایش ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری صورت می‌گیرد.

مداح در مورد ورودی‌های اطلاعات این سامانه نیز گفت: با نصب سامانه‌های پلاک خوان، پلاک‌ها شناسایی و تردد آن‌ها ثبت شده و خروجی‌ها را هم طبق اطلاعات این سامانه استخراج می‌کنیم.

وی راه‌اندازی این دو سامانه را جزو مهمترین پروژه‌های راهداری دانست و افزود: این دو طرح نقش مؤثری در حوزه پیمایش و همچنین توزیع جامع سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تخلفات این بخش دارند.