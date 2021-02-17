به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تا دو روز آینده تکلیف برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و محل برگزاری بازیها را مشخص میکند. مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ از ۲۵ فروردین آغاز میشود. کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از پایان مراسم قرعه کشی اعلام کرد کشورهایی که خواهان میزبانی متمرکز بازیها هستند درخواست خود را بدهند.
از نمایندگان کشورهای ایران، عربستان، عراق و امارات به عنوان تیمهایی یاد شد که قصد دارند میزبانی متمرکز بازیها را بگیرند. این در حالی است که درباره عربستان و امارات مشکلاتی ایجاد شده است.
روزنامه «الشرق الاوسط» روز گذشته اعلام کرد فدراسیون عربستان هنوز درخواست رسمی نمایندگانش را برای AFC ارسال نکرده و خواستار توضیحات بیشتری برای نحوه میزبانی شده است.
شبکه «دبی الریاضیه» امارات هم شب گذشته مدعی شد کنفدراسیون آسیا هیچ درخواستی برای میزبانی نمایندگان امارات در لیگ قهرمانان دریافت نکرده است.
مجری یکی از برنامههای ورزشی این شبکه گفت: بخش بازاریابی AFC ترجیح میدهد میزبانی را به کشورهایی بدهد که دارای حق پخش رسمی بازیها هستند و امارات این حق را ندارد. ازبکستان با دارا بودن حق پخش درخواست میزبانی در دو گروه را ارائه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مشکلات حق پخش مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ایران، به نظر میرسد AFC تمایلی به میزبانی حداقل یک یا دو نماینده کشورمان در این رقابتها هم نداشته باشد. این مسئله جزو یکی از مواردی بود که حتی پرسپولیس را از برگزاری فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا در ورزشگاه آزادی محروم کرد.
پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا هستند. فولاد باید در مرحله پلی آف با تیم العین امارات بازی کند.
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