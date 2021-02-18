اهدای اعضای بدن مرد سمنانی به بیماران زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه اعضای بدن بیمار سمنانی دچار مرگ مغزی، در تهران به بیماران پیوند زده شد، بیان داشت: حسین سلمانی حقیقی ۶۰ ساله اهل سمنان بود که تلاش‌های کادر بهداشت و درمان برای احیای وی نتیجه نداد و با رضایت خانواده ایشان، اعضای بدن وی به بیماران دیگر حیات دوباره بخشید.

وی با بیان اینکه این مرد سمنانی به دلیل سکته دچار مرگ مغزی شده بود، تاکید کرد: تصمیم نیک‌اندیشانه خانواده آن مرحوم در انتقال پیکر وی به تهران و اهدای عضو، ستودنی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان داشت: یکی از مواردی که کرونا توانسته آسیب زیادی به آن وارد کند، اهدای عضو بوده است به طوری که آمار اهدای عضو شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است لذا این اقدام خیرخواهانه موجب گشایش بسیاری در زندگی بیمارانی شده که امروز نیازمند اعضای پیوندی هستند.

به گزارش مهر، حسین سلمانی حقیقی بازنشسته نیروی انتظامی سمنان بود.