چهره ۴ شهرستان گیلان آبی شد/ کرونای انگلیسی مشاهده نشده است

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمارها از وضعیت کرونا چهار شهرستان استان گیلان آبی هستند، اظهار کرد: شهرستان‌های ماسال، تالش، سیاهکل و املش چهار شهرستان آبی استان گیلان هستند.

وی با بیان اینکه شش شهرستان رودسر، لاهیجان، صومعه سرا، رودبار، رشت و آستانه اشرفیه در وضعیت نارنجی قرار دارند، گفت: هفت شهرستان گیلان نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه همچنان وضعیت استان شکننده است، افزود: کرونا نشان داده که با اندکی بی توجهی از سوی شهروندان می‌تواند دوباره و با شدت بیشتر شیوع و انتشار داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه همچنان رعایت دستور العمل های بهداشتی باید از سوی شهروندان با جدیت بیشتری رعایت شود، ادامه داد: رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، شستشوی مداوم دست‌ها، عدم حضور در تجمعات و دورهمی ها راهکارهای مناسب برای پیشگیری از ابتلاء و انتقال ویروس کرونا است.

حیدرزاده با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بیماران کرونایی بیشتری در مراکز درمانی گیلان به ۳ ۵۷ نفر رسیده است، گفت: در شبانه روز گذشته ۴۷ بیمار جدید شناسایی و در مراکز درمانی بستری شدند.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا انگلیسی در برخی از استان‌های کشور، تأکید کرد: سرعت انتشار و انتقال ویروس کرونای انگلیسی از کرونای معلولی سریع‌تر و خطرناک است و بیشتر نیز سنین کودکان، نوجوانان و جوانان را درگیر می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با بیان اینکه تاکنون موردی از کرونای انگلیسی در استان مشاهده نشده است، گفت: این معنای این نیست که این ویروس در استان مشاهده نخواهد شد لذا شهروندان باید تمام توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی از شهروندان خواست با توجه به خطرناک بودن ویروس انگلیسی دستورالعمل‌های بهداشتی را دقیق‌تر رعایت کنند.