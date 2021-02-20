درخواست راه اندازی ۵ واحد آهن اسفنجی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی بعدازظهر شنبه در جلسه مشترک دستگاه‌های نظارتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد که با حضور وزیر صمت برگزار شد، بهترین تعامل در مجموعه دستگاه های دولتی، نظارتی، قضایی و بخش خصوصی در مورد رفع مشکلات بخش صنعت داریم و این امر سبب شده بسیاری از مشکلات در حیطه استانی رفع شود.

وی بیان کرد: امیدواریم با مصوبات این جلسه و طرح موضوعاتی که مطرح شد بتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم.

استاندار یزد از تعامل موثر و خوب بخش خصوصی که همواره در کنار دولت بودند و در سختی‌ها ایثارگرانه در کنار دولت حضور داشتند، قدردانی کرد و افزود: بخش خصوصی در شرایط کرونا بسیار مسئولیت پذیر در کنار ما بودند و کارهای بزرگی در کنار هم انجام دادیم.

طالبی تصریح کرد: حجم سرمایه گذاری هایی که اکنون در حال وقوع است و شاخص هایی که در این زمینه وجود دارد، نشان می دهد که دارای رتبه های برتر در بحث سرمایه گذاری هستیم و در بسیاری از تولیدات هم پیشتاز کشور هستیم.

وی ادامه داد: با وجود همه این مزایا، مشکلاتی از جمله بحث آب را داریم که امروز قرار است با تدبیر وزیر صمت، خط دوم انتقال آب از خلیج فارس را اجرایی کنیم و امیدواریم که یزد بتوانید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کند.

طالبی عنوان کرد: در زمینه بحث اجتماعی معادن نیز تجربیات خوبی داریم و معادن و صنایع بزرگ ما کارهای ارزشمندی در کل استان انجام دادند و این مدل کمک می کند که مسئولیت اجتماعی را در همه بخش های استان به ویژه مناطق محروم تعمیم دهیم.

استاندار یزد در مورد بحث پتروشیمی و مشکلات این حوزه بیان کرد: امیدواریم مباحث این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و در مصوبات این جلسه مدنظر قرار گیرد همچنین واحدهای نیمه کاره مثل فولاد میبد با تدابیر وزیر صمت به سرعت به چرخه تولید بازگردد.

وی افزود: در شهرستانهای محروم استانها نیازمند زیرساخت برای تشویق سرمایه گذاران هستیم و خواهشمندیم ۴۰ میلیارد تومان برای سال ۹۹ و ۴۰ میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۰ به استان از محل شهرکهای صنعتی بازگردد که بتوانیم زیرساختها را برای سرمایه گذاری صنعتی آماده کنیم.

طالبی در مورد خوراک شرکت های صنعتی و معدنی استان نیز افزود: واحدهای استان اکنون دچار کمبود هستند و امیدواریم تامین خوراک شهرستانهای اردکان و بافق جزو مصوبات جلسه باشد.

وی ادامه داد: برای تکمیل چرخه فولاد در استان درخواست پنج واحد آهن اسفنجی جدید در استان داریم که سرمایه گذاران آن اکنون پای کار هستند همچنین دو واحد تولید ورق که متقاضی سرمایه گذاری اکنون وجود دارد.