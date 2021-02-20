آزمون نظری نهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون نظری نهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهی نامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم که سومین و آخرین مرحله آزمون‌های این دوره بود، با حضور ۱۰۰ نفر از قاریان و مدرسان برگزار شد.

این آزمون که سال‌های گذشته به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شد، امسال با توجه به شرایط و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، پس از فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی لازم به صورت مجازی برگزار گردید.

اجرای موفق این آزمون به روش مجازی علی رغم گستردگی و تعدد دروس و سرفصل‌های آزمونی و همچنین تعداد بالای سوالات که با حضور ۸۲ قاری و ١٨ مدرس همراه بود؛ نویدبخش استفاده بهینه و بیشتر از ظرفیت ابزار مجازی در دوره‌های آتی ارزیابی خواهد بود.

در میان شرکت‌کنندگان این مرحله، قاریان و مدرسان شناخته شده‌ای همچون حامد ولیزاده، مسعود نوری، مجتبی مینوتن، داود لاچینانی، امید حسینی نژاد، علی خشنود، سیدجاسم موسوی، مجتبی پرویزی، وحید خزایی، مجتبی محمدبیگی، مسعود موحدی راد، و علی کبیری حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، برگزاری این مرحله به منظور ارزیابی معلومات نظری و علمی قاریان و مدرسان در حوزه‌های مختلف از جمله صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا، قرائات، علوم قرآنی، مفردات، درک معنای آیات و… پیش بینی شده بود.

یادآور می‌شود، نهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن، خردادماه امسال با ثبت نام از متقاضیان آغاز شد و در اسفندماه سال جاری به اتمام می‌رسد.

نتایج نهایی این دوره و اعلام اسامی قاریان و مدرسانی که موفق به دریافت گواهی نامه تخصصی در یکی از سطوح ١ تا ۴ می‌شوند، نیمه اول اسفندماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir انجام خواهد شد.