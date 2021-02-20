  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۹

به صورت مجازی؛

آزمون نظری نهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن برگزار شد

آزمون نظری نهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن برگزار شد

آزمون نظری نهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهی نامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم به همت شورای عالی قرآن به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون نظری نهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهی نامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم که سومین و آخرین مرحله آزمون‌های این دوره بود، با حضور ۱۰۰ نفر از قاریان و مدرسان برگزار شد.

این آزمون که سال‌های گذشته به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شد، امسال با توجه به شرایط و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، پس از فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی لازم به صورت مجازی برگزار گردید.

اجرای موفق این آزمون به روش مجازی علی رغم گستردگی و تعدد دروس و سرفصل‌های آزمونی و همچنین تعداد بالای سوالات که با حضور ۸۲ قاری و ١٨ مدرس همراه بود؛ نویدبخش استفاده بهینه و بیشتر از ظرفیت ابزار مجازی در دوره‌های آتی ارزیابی خواهد بود.

در میان شرکت‌کنندگان این مرحله، قاریان و مدرسان شناخته شده‌ای همچون حامد ولیزاده، مسعود نوری، مجتبی مینوتن، داود لاچینانی، امید حسینی نژاد، علی خشنود، سیدجاسم موسوی، مجتبی پرویزی، وحید خزایی، مجتبی محمدبیگی، مسعود موحدی راد، و علی کبیری حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، برگزاری این مرحله به منظور ارزیابی معلومات نظری و علمی قاریان و مدرسان در حوزه‌های مختلف از جمله صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا، قرائات، علوم قرآنی، مفردات، درک معنای آیات و… پیش بینی شده بود.

یادآور می‌شود، نهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن، خردادماه امسال با ثبت نام از متقاضیان آغاز شد و در اسفندماه سال جاری به اتمام می‌رسد.

نتایج نهایی این دوره و اعلام اسامی قاریان و مدرسانی که موفق به دریافت گواهی نامه تخصصی در یکی از سطوح ١ تا ۴ می‌شوند، نیمه اول اسفندماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir انجام خواهد شد.

کد مطلب 5151341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها