دوره دوم کارگاه ملاقات با خیابان «زندگی روزمره‌ خیابان ولیعصر»

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دوره دوم کارگاه ملاقات با خیابان -زندگی روزمرهی خیابان ولیعصر- در دو حوزه تخصصی منتشر شد.
در این دوره «مجالی برای عکاسانه اندیشیدن به خیابان ولیعصر» با راهبری بهنام صدیقی، مهدی وثوقنیا، و محسن یزدیپور. و مجالی برای طراحانه اندیشیدن به خیابان ولیعصر با راهبری: شیوا آراسته، بابک شکوفی، پرستو عشرتی، مهرناز عطاران، شیوا علینقیان، رضا فیضی، بهروز مرباغی، کامبیز مشتاقگوهری، سروش مهاجری، محمدرضا مهربانی، پژمان نوروزی، امیر وارسته و محمد یاراحمدی برگزار میشود.
شرکت در این کارگاه رایگان است و مهلت ثبتنام آن تا هفتم اسفندماه خواهد بود.
کارگاه ملاقات با خیابان، به این معنا میپردازد که خیابان در شهر کسیست، کسی که میشود به ملاقاتش رفت و بنابر اینکه از چه منظری آن را میفهمیم این ملاقات برای هر کسی آداب خودش را پیدا میکند.
از سوی دیگری این کارگاهها تلاشی برای ایجادِ امکان زندگی کردنِ شهر بنابر قاعده رشد از درون خود و با اهالیاش است.
حالا در دوره دوم کارگاه ملاقات با خیابان و بنابر تجربهای که از کارگاه اول حاصل شد تصمیم گرفته شده تا ظرفهای گوناگون زندگی بر پیرامون خیابان مشجر و طولانی پایتخت را بشناسیم، مورد خوانش قرار گیرد.
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