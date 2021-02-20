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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

بیل گیتس:

جهان به بیت کوین نیازی ندارد

جهان به بیت کوین نیازی ندارد

بیل گیتس در مصاحبه ای بیت کوین را فناوری خوانده است که جهان بدون آن می تواند به حیات خود ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارکت واچ، به نظر می‌رسد بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت چندان تمایلی به بیت کوین و دارایی‌های رمزارزی ندارد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال در پاسخ به این سوال که جهان بدون کدام یک از پیشرفت‌های فناورانه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت: مسیر عملکرد رمزارز در فضای امروزی زمینه را برای فعالیت‌های مجرمان خاصی فراهم کرده است. خوب است از آن خلاص شویم. او در ادامه افزود: احتمالاً باید در پاسخ به این سوال به اسلحه‌های بیولوژیکی اشاره می‌کردم. آن هم پدیده بدی است.

اظهار نظر بیل گیتس نشان می‌دهد، او از طرفداران بیت کوین نیست. همچنین این امر نشان می‌دهد، به اعتقاد بیل گیتس رمزارزها در معرض سواستفاده طرح‌های پولشویی و کلاهبردارانه قرار دارند.

اما بنیانگذار مایکروسافت در مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی موضع بی طرفانه تری نسبت به رمزارز گرفت. او موضع خود را نسبت به بیت کوین بی خنثی اعلام کرد. او گفت: من بیت کوین ندارم بنابراین دیدگاهم خنثی است. البته انتقال پول به شکل دیجیتالی‌تر و کاهش هزینه‌ها را بررسی می‌کنم. بنیاد گیتس در کشورهای در حال توسعه از همین روش‌ها استفاده می‌کند. ارزش بیت کوین براساس دیدگاه‌های مختلفی نوسان می‌کند. من روشی برای پیش بینی شیوه عملکرد آن ندارم.

این نخستین باری نیست که گیتس درباره بیت کوین و رمزارزها اظهار نظر می‌کند. او در سال ۲۰۱۸ گفته بود اگر می‌توانست در مقابل بیت کوین شرط می‌بست.

کد مطلب 5151670

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    نظرات

    • یکی IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      21 18
      پاسخ
      ماهم علاقه ای به بیل گیتس نداریم.
    • ایرانی مسلمان IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      28 10
      پاسخ
      چون بیت کویین قدرت بانک‌ها دولتها ومولی میلیاردرها را میکاهد و نظم نوین جهانی که آقایانی مثل ترامپ پایشان خواهانش هستند را دچار اختلال میکند وملتها را قوی تر میکند
      • IR ۰۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
        4 1
        كدام ملتها عزيز دنياى مجازى توسط همان خلاف كار ها كنترل ميشود نه من و شما
    • مهدی IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      5 2
      پاسخ
      بنظر من هم چیزی که بی رویه رشد کند و غیر منطقی بالا رود روزی هم غیر منطقی میتونه کاهش ناگهانی داشته باشه
      • رضا IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
        0 0
        دقیقا مثل بورس که همه حقوقی ها در شاخص زیر 500 هزار تا سهامدار بودن و بعد یه دفعه تبلیغات شون شروع شد، حمایت دولت هم داشتن. همین طور که شاخص کل صعود میکرد همه جا تبلیغ شون این بود که شاخص تا 10 میلیون هم میره. الانم شرکتهای حقوقی و ثروتمندان جهانی دارن همینکار رو به روش بیت کوینی دنبال میکنن.
    • ناشناس IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      4 3
      پاسخ
      کسی سرمایه گذاری میخواد بکنه روی ملک بهتر هست تا بیت کویین
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      6 3
      پاسخ
      اوایل فروردین کل زندگیم رو دادم 3تا بیتکوین خریدم با فریب عمومی مردم توسط حکومتی ها منم وسوسه شدم و وارد بورس ایران شدم حالا بیت 7برابر شده پول منم یک سومش مونده شاید بیل گیتس درست بگه، ولی تو ایران اگه پولتو پهن هم بخری ارزش پهن چند روز بعد بالاتر از پولت میشه
    • علی IR ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      پس دو برابر میخرم.
    • GE ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      3 2
      پاسخ
      بیت کوین ودیگر لایت کوین ها سقوط تاریخ سازی را تجربه خواهند کرد و بعد از آن قیمت متعادلی در حدود حداکثر 10000 دلار خواهند بود.
    • fred IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 2
      پاسخ
      مطمئنا استفاده از ارز دیجیتال خیلی خیلی بهتره از اسکناس و کارت و دستگاه خودپردازه چون هم کلی صرفه جویی میشه و کلی به محیط زیست کمک میشه و فکر کنم بیل گیتس نیاز به توجه داره چون بیشتر خبرها در مورد ایلان ماسکه و ارزش بیت کوینه و کمتر کسی از بیل اسم میبره
    • علی IR ۰۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      3 1
      پاسخ
      امثال آقای گیتس خیلی ناراحت هستند چرا که ب نظم نوین آنها صدمه زده و میلیونرهایی بوجود آمده اند که سر کلاس آنها درس نگرفته اند و هیچ حرمتی برای نظم نوینشان ندارند.و ب نظر من ب گفته خودشان اگر از چیزی آگاهی ندارند بهتر است بروند و نگران نظام پولی خودشان باشند
    • علی اصغر از تهران IR ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      1 3
      پاسخ
      بیت کوین اختراع شده برای ضربه زدن به اقتصاد و نقدینگی کشورها‌ به سرمایه داران نقدینگی را خارج میکنند
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      اشتباه بزرگ زندگیم سال۹۷ از بیت خارج شدم(بیت حدود ۳۰۰۰ دلار) گفتم باشه پولو تو امر تولید کشور سرمایه گذاری کنم.الان هیچی نداشتم ی کارخانه زده بودم . وقتی عده از سران کشور هستن که میخوان پول و سرمایه از کشور خارج بشه چرا ما مقاومت کنیم که باعث ضرر کردن خودمون بشه ... سازی که صدایش را میتوان شنید
    • محمد نایب سالکی IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 7
      پاسخ
      باسلام هرکس بیت کوین را تبلیغ می‌کند در ایران خیانت به کشور و مردم می‌کند چون عامل بدبختیهای بورس و بازار این است
    • جهان IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 1
      پاسخ
      بسیار درست گفتن . تولید بیت کوین نیاز به انرژی بسیار زیادی میخواد از برق گرفته تا سوخت فسیلی و اب که دوتای آخری تجدید پذیر نیستند.واز طرفی باعث گرما و تغییرات اقلیمی میشوند یعنی بشر با دستان خود در حال تخریب جهان است و آن را برای آیندگان به ارث میگذارد.
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      1 1
      پاسخ
      دراین موارد باید نظرکسی را خواند، که از نظرپول و مادیات فقیر باشد نه کسی که پولدارترین خلق باشد.هرکسی که مثل جناب بیل گیتس بوداز درآمددیجیتالی متنفرمیشد
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 2
      پاسخ
      برای اینکه بیل گیتس دارایی‌هاش به خطر میوفته وضمنا نهنگها بیل گیتس قورت میدن از این میترسه
    • میلاد خان IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      2 1
      پاسخ
      جهان بمب اتم هم لازم نداشت ولی بیشتر کشور ها دارن و جولان میدن. دیه بیت کویین که جای خود داره پس نوبت جولان دادن بیت کویین هم میرسه
    • رضا IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
      0 1
      پاسخ
      ملتها رو خوب اومدی. اوایل میگفتن بیت کوین ابداع شده برای پایان دادن به فقر جهانی ولی الان امثال ایلان ماسک رو داره ثروتمندتر میکنه اونم از طریق فروش گاه و بیگاه بیت کوین هایی که از ابتدا داشته و به احتمال زیاد خودش هم مخترع بیت کوینه و یا سنمی توی پروژه ش داشته؛ هیچ بقالی هم نمیاد بگه ماستم ترشه.

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