جهان به بیت کوین نیازی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارکت واچ، به نظر می‌رسد بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت چندان تمایلی به بیت کوین و دارایی‌های رمزارزی ندارد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال در پاسخ به این سوال که جهان بدون کدام یک از پیشرفت‌های فناورانه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت: مسیر عملکرد رمزارز در فضای امروزی زمینه را برای فعالیت‌های مجرمان خاصی فراهم کرده است. خوب است از آن خلاص شویم. او در ادامه افزود: احتمالاً باید در پاسخ به این سوال به اسلحه‌های بیولوژیکی اشاره می‌کردم. آن هم پدیده بدی است.

اظهار نظر بیل گیتس نشان می‌دهد، او از طرفداران بیت کوین نیست. همچنین این امر نشان می‌دهد، به اعتقاد بیل گیتس رمزارزها در معرض سواستفاده طرح‌های پولشویی و کلاهبردارانه قرار دارند.

اما بنیانگذار مایکروسافت در مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی موضع بی طرفانه تری نسبت به رمزارز گرفت. او موضع خود را نسبت به بیت کوین بی خنثی اعلام کرد. او گفت: من بیت کوین ندارم بنابراین دیدگاهم خنثی است. البته انتقال پول به شکل دیجیتالی‌تر و کاهش هزینه‌ها را بررسی می‌کنم. بنیاد گیتس در کشورهای در حال توسعه از همین روش‌ها استفاده می‌کند. ارزش بیت کوین براساس دیدگاه‌های مختلفی نوسان می‌کند. من روشی برای پیش بینی شیوه عملکرد آن ندارم.

این نخستین باری نیست که گیتس درباره بیت کوین و رمزارزها اظهار نظر می‌کند. او در سال ۲۰۱۸ گفته بود اگر می‌توانست در مقابل بیت کوین شرط می‌بست.