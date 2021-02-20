ظرفیت مخابراتی فیبر نوری شرکت ملی گاز ۵ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، محمدرضا نیک‌روش، سرپرست مخابرات و تله‌متری این شرکت در این باره گفت: با توجه به افزایش نیازهای ترافیکی شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه به‌دلیل استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌های تازه و مکانیزه، افزایش پهنای باند شبکه فیبر نوری در مسیر خط چهارم سراسری، به عنوان شاهراه ارتباطی در دستور کار مدیریت مخابرات و تله‌متری شرکت انتقال گاز قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های فنی انجام شده و امکانات موجود، اقدام‌های لازم برای افزایش ظرفیت ارتباطی قطعه نخست و راهبردی مسیر تهران تا کرسنگ (NCC تا BCC) انجام شد و ظرفیت ارتباطی این مسیر در کمترین زمان ممکن و با بالاترین ضریب اطمینان به پنج برابر یعنی از ۶۲۲Mb/s به حدود ۳۱۰۰Mb/s ارتقا یافت.

سرپرست مخابرات و تله‌متری شرکت انتقال گاز با بیان اینکه با انجام این پروژه، نیازهای ارتباطی این مسیر تا چند سال آینده رفع می‌شود، تصریح کرد: همه مراحل طراحی، تأمین تجهیزات همچنین مراحل اجرایی شامل نصب تجهیزات، آزمون و راه‌اندازی شبکه از سوی کارشناسان متخصص واحد زیرساخت این مدیریت و با همکاری کارشناسان مخابرات مناطق ۲ و ۳ عملیات انتقال گاز بدون صرف هزینه و تنها با استفاده از تجهیزات موجود در انبار مخابرات و دانش فنی کارشناسان، انجام شده است.