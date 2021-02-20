۱۱۱ بیمار کرونایی جدید در استان سمنان بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: در طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۱ نفر بیمار جدید با تست مثبت کرونا در مراکز درمانی استان بستریشدهاند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار و تحلیلهای ارائهشده تغییر چندانی در وضعیت استان ایجاد نشده است، تصریح کرد: فقط شهرستان شاهرود از وضعیت زرد به نارنجی تغییر رنگ یافته و محدودیتهای جدید کرونایی در این شهرستان نیز بر مبنای رنگبندی جدید اعمال میشود.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه در یک روز گذشته ۱۲۹ بیمار بهصورت سرپایی با تست مثبت کرونا شناسایی شدند، ابراز کرد: این آمار افزایشی نگرانکننده است و آحاد مردم باید برای کاهش شمار مبتلایان نسبت به رعایت موارد بهداشتی اهتمام بورزند.
آشناگر با اشاره به مصوبات ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا در شهرهایی با وضعیت نارنجی بیان کرد: در شاهرود گروههای شغلی یک و دو اجازه فعالیت دارند و فعالیت گروههای سه و چهار بهصورت حضوری ممنوع است.
وی از آغاز واکسیناسیون ویژهی کارکنان مراکز درمانی استان سمنان از چند روز گذشته در این استان خبر داد و گفت: در جلسهی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا بر ضرورت خریداری و تأمین محمولههای جدید واکسن و انجام منظم و بر اساس برنامهی واکسیناسیون تأکید شد.
استاندار سمنان بیان کرد: منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا سه بامداد در چهار شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار همچنان به قوت خود باقی بوده و اجرا خواهد شد.
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