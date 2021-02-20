به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی بعد از ظهر شنبه در آئین رونمایی از اولین جلد (حرف آ) لغت‌نامه ترکی آذربایجانی در اردبیل که با حضور مجازی اساتیدی از کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد، اظهار کرد: تدوین لغت‌نامه ترکی آذربایجانی در ایران خدمت بزرگی به اقوام بوده و موجب ابطال نقشه‌های شوم دشمنان برای برهم زدن اتحاد بین اقوام کشور است.

وی با بیان اینکه به خاطر تعدد اقوام در کشور ما تهدیدات متعددی از سوی دشمنان متوجه جمهوری اسلامی ایران می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند محققان و نویسندگان در تدوین اثر فاخر و ارزشمند، تمام نقشه‌های شوم آنان را در بر هم زدن وحدت بین اقوام ایرانی نقش بر آب کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تدوین این لغت نامه را پاسخ منطقی نظام جمهوری اسلامی ایران به درخواست و مطالبه به حق آذری زبانان عنوان کرد و گفت: در بین این مطالبه‌ها بعضاً دشمنان دنبال ایجاد تفرقه بودند و برای اجرای این تفرقه افکنی ها سرمایه گذاری‌های کلان نیز انجام می‌دهند اما اقوام ایرانی ثابت کرده اند که وحدت آنان با یکدیگر و با نظام جمهوری اسلامی ایران ناگسستنی است.

آیت الله عاملی با انتقاد از مسئولین وقت در تحقق این مطالبه دیرینه آذری زبانان تصریح کرد: برخی ورود امام جمعه به چنین بحث‌ها و پیش قدم شدن برای تدوین این کتاب را رد می‌کنند اما اگر گذشتگان به وظایف خود عمل می‌کردند آن زمان ورود امام جمعه جایگاهی نداشت.

امام جمعه اردبیل با حمایت از تمام اقداماتی که در راستای ایجاد وحدت در جامعه اتفاق می‌افتد تصریح کرد: ما در واقع با این اقدام در صدد جبران قصور و کم کاری‌های مسئولین ذی ربط در گذشته هستیم.

وی در پایان از تمام مسئولان از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولین فرهنگی استان، اساتید دانشگاهی و نیز محققان و پژوهشگران در راستای تدوین این اثر قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که در محل نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد، سیف‌الدین آلتایلی استاد دانشگاه ترکیه، محسن ناقیس اوغلی رئیس دانشکده زبان‌شناسی علوم جمهوری آذربایجان و بهروز بیک بابایی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.