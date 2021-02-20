مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش یابی تا روز سه شنبه آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت: برای روزهای یک شنبه و دوشنبه در ارتفاعات جنوبی و غربی استان احتمال وقوع بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: موج بارشی بعدی از اواخر روز چهارشنبه هوای استان را متأثر می‌کند.

وی ادامه داد: حداقل دمای هوا در شهرکرد به منفی سه درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: لردگان با دمای هوای ۱۴ درجه سانتی گراد گرم‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری است.