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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۰۲

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی جدیدی وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش یابی تا روز سه شنبه آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت: برای روزهای یک شنبه و دوشنبه در ارتفاعات جنوبی و غربی استان احتمال وقوع بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: موج بارشی بعدی از اواخر روز چهارشنبه هوای استان را متأثر می‌کند.

وی ادامه داد: حداقل دمای هوا در شهرکرد به منفی سه درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: لردگان با دمای هوای ۱۴ درجه سانتی گراد گرم‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 5152003

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