سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده است جریمه‌های کرونایی به توسعه زیرساخت‌های ناجا اختصاص پیدا می‌کند، این موضوع را تأیید می‌کنید، یا خیر اظهار کرد: فعلاً مبلغی از جریمه‌های کرونایی به حساب ناجا واریز نشده و جریمه‌ها به حساب خزانه دولت رفته است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مشخص شده است مبلغ جریمه‌هایی که قرار است به حساب ناجا واریز شود، چه مقدار است، گفت: خیر، هنوز از عدد و رقم آن چیزی به ما نگفتند.

پیش تر انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جریمه‌های کرونایی به حساب دولت واریز می‌شود یا وزارت بهداشت، گفت: این جریمه‌ها به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌شود بلکه به توسعه زیرساخت‌های نیروی انتظامی اختصاص داده می‌شود.