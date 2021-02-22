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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰

سردار اشتری در گفت‌وگو با مهر تایید کرد؛

اختصاص جریمه‌های کرونایی برای توسعه زیرساخت‌های ناجا

اختصاص جریمه‌های کرونایی برای توسعه زیرساخت‌های ناجا

فرمانده نیروی انتظامی ضمن تایید اختصاص جریمه‌های کرونایی برای توسعه زیرساخت‌های ناجا گفت: جریمه‌ها فعلا در حساب خزانه دولت است.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده است جریمه‌های کرونایی به توسعه زیرساخت‌های ناجا اختصاص پیدا می‌کند، این موضوع را تأیید می‌کنید، یا خیر اظهار کرد: فعلاً مبلغی از جریمه‌های کرونایی به حساب ناجا واریز نشده و جریمه‌ها به حساب خزانه دولت رفته است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مشخص شده است مبلغ جریمه‌هایی که قرار است به حساب ناجا واریز شود، چه مقدار است، گفت: خیر، هنوز از عدد و رقم آن چیزی به ما نگفتند.

پیش تر انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جریمه‌های کرونایی به حساب دولت واریز می‌شود یا وزارت بهداشت، گفت: این جریمه‌ها به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌شود بلکه به توسعه زیرساخت‌های نیروی انتظامی اختصاص داده می‌شود.

کد مطلب 5152277

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    نظرات

    • جعفري RO ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      4 0
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      خوشبحالتون ما بيكاريم نه عيدي نه سهم از جريمه خودرو نسيب مون ميشه شب عيد با جيب خالي وصورت سرخ از شرمندگي جلوي زن و بچه

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