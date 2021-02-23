  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۳۲

تعجب بازیکنان پرسپولیس از شرایط جسمانی هم تیمی تازه وارد

تعجب بازیکنان پرسپولیس از شرایط جسمانی هم تیمی تازه وارد

آمادگی بالای مهدی ترابی در تمرینات پرسپولیس باعث تعجب هم تیمی هایش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی پس از حضور ناموفق در العربی قطر در نقل و انتقالات زمستانی به پرسپولیس بازگشت تا با قراردادی به مدت یک فصل و نیم در جمع شاگردان یحیی گل محمدی بازی کند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که در دوران حضور کوتاه مدت خود در لیگ ستارگان قطر با مصدومیت‌های متوالی روبرو شد با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی سرخپوشان با این باشگاه قرارداد بست تا پس از رفع محرومیت پرسپولیس به دلیل بدهی به ماریو بودیمیر مهاجم پیشین کروات خود بتواند قراردادش را ثبت کرده و برای این تیم بازی کند.

او که در تمرینات گروهی پرسپولیس شرکت می‌کند با وضعیت جسمانی مطلوب خود باعث تعجب هم تیمی‌هایش شده است تا آنها به تمجید از هافبک برگشتی سرخ‌ها بپردازند.

آمادگی بالای ترابی باعث امیدواری یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای استفاده زودهنگام از این بازیکن در ترکیب اصلی خود برای دور برگشت بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا شده است.

بنابراین ترابی قرار است بلافاصله پس از بازشدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم ثبت کرده تا مشکلی برای حضور در ترکیب سرخپوشان نداشته باشد.

کد مطلب 5153646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صدف IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      3 8
      پاسخ
      چه مشکوک.توی قطر هیچی برای ارائه نداشت.یهویی چطور زلاتان شد؟یعنی سطح فوتبال قطر اینقدر بالاس؟
      • محمد DE ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        3 2
        اونا بلد نبودن چجوری بازی بگیرن ازش
    • ♡ⓢⓐⓛⓜⓐ♡ IR ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      7 5
      پاسخ
      باورم نمیشه که دوباره برگشته باشی😭😭😭😍😍😍کاش بقیه اون هایی که رفتن دوباره مث تو برگردن😭😭😭😓😓😓😍😍😍دارم از خوشحالی ذوق مرگ میشم😍😍😍ممنونم که برگشتی😘😘

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها