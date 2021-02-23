تعجب بازیکنان پرسپولیس از شرایط جسمانی هم تیمی تازه وارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی پس از حضور ناموفق در العربی قطر در نقل و انتقالات زمستانی به پرسپولیس بازگشت تا با قراردادی به مدت یک فصل و نیم در جمع شاگردان یحیی گل محمدی بازی کند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که در دوران حضور کوتاه مدت خود در لیگ ستارگان قطر با مصدومیت‌های متوالی روبرو شد با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی سرخپوشان با این باشگاه قرارداد بست تا پس از رفع محرومیت پرسپولیس به دلیل بدهی به ماریو بودیمیر مهاجم پیشین کروات خود بتواند قراردادش را ثبت کرده و برای این تیم بازی کند.

او که در تمرینات گروهی پرسپولیس شرکت می‌کند با وضعیت جسمانی مطلوب خود باعث تعجب هم تیمی‌هایش شده است تا آنها به تمجید از هافبک برگشتی سرخ‌ها بپردازند.

آمادگی بالای ترابی باعث امیدواری یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای استفاده زودهنگام از این بازیکن در ترکیب اصلی خود برای دور برگشت بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا شده است.

بنابراین ترابی قرار است بلافاصله پس از بازشدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم ثبت کرده تا مشکلی برای حضور در ترکیب سرخپوشان نداشته باشد.