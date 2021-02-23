به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی-بین‌المللی دفاع مقدس که صبح امروز (سه‌شنبه) در باغ موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: شهدا و خانواده‌های آنها ایثار، مقاومت، ایستادگی و شهامت هستند و ما استقلال آزادی و شرف‌مان را مدیون آنها هستیم.

ظریف ادامه داد: در حمله صدام به ایران قواعد، قوانین و مقررات بین‌المللی مورد نقض قرار گرفت. حمله به کشوری که تازه با انقلاب شرایط جدیدی را داشت و اقدام آنها هم عمل جنایات‌کارانه و هم نیت پلیدانه‌ای دارد و اقدام آنها هیچ توجیه حقوقی ندارد.

وی گفت: اقدام صدام از لحاظ دفاع هم قابل توجیه نیست، به کشور ما تجاوز شده و استفاده گسترده از اقداماتی که مورد محکومیت حقوق بین‌الملل نیز شده است.

وزیر امور خارجه گفت: رژیم بعث عراق حتی ۳۰ هزار اسیر ما را اعلام هم نکرده بودند، آنها از سلاح علیه مردم و موشک علیه شهرهای مختلف ما استفاده کردند. استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران یکی دیگر از جنایات صدام است.

ظریف حمله صدام به نفتکش‌ها و کشتی‌ها را یکی دیگر از جنایات صدام دانست و گفت: در مقابل جنایات صدام باید دید که دنیا در برابر این اقدام چه کرد. باید گفت سازمان‌های بین‌المللی سابقه خوبی در دفاع از حقوق بشر ندارند و در جنگ تحمیلی سازمان ملل حتی از اقدامات برای محکوم کردن این اقدام هم استفاده نکرد.

وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: ادعای دفاع پیش‌دستانه هم نمی‌تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد و کارا نیست، هرچند که از منظر منشور ملل متحد این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اینطور گفته که اقدام نظامی تنها در صورتی مجاز است که قبل از آن حمله مسلحانه‌ای صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: چنین ادعایی توسط عراق قابل دفاع نبوده و این تجاوز با هدف توسعه‌طلبی بود، نه با هدف حل یک مشکل و این حرکت به منظور گرفتن امتیاز در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفت و تجاوز به حساب می‌آید.

وی افزود: سردار باقری به تعداد اسرا جنگ تحمیلی اشاره داشتند، بنده هم می‌گویم که تعداد اسرای ثبت نام شده ایران در عراق در جنگ تحمیلی ۱۹ هزار نفر بود و تعداد اسرا ثبت نام شده عراق در ایران ۵۰ هزار نفر، اما بعد از آزادسازی اسرا از عراق ۵۰ هزار نفر اسیر وارد کشور شدند، آن هم بعد از چندین سال از پایان جنگ. ثبت نام نزدیک به ۳۰ هزار نفر از اسرا، حتماً نقض کنوانسیون ژنو به حساب می‌آید.

وزیر امور خارجه بیان کرد: عراق در تخریب منازل مسکونی اقدامات هدفمندی انجام داد، به طور مثال عراقی‌ها با ابزار مکانیکی مناطق مسکونی خرمشهر را نابود کردند که این را گزارش سازمان ملل تأیید کرد.

وی ادامه داد: گزارشات سازمان ملل مبنی بر استفاده عراق در استفاده از سلاح نظامی علیه غیر نظامیان از جمله سلاح شیمیایی این واقعیت را تأیید می‌کند.

ظریف تصریح کرد: چه در جنگ نفتکش‌ها و چه در جنگ شهرها، همیشه صدام می‌خواست آخرین موشک را بزند و این وقاحت این فرد را می‌رساند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه سازمان ملل پرونده درخشانی در حمایت از حقوق بین‌الملل ندارد، گفت: این نکته را باید بدانیم که سازمان‌های بین‌المللی قدرت را تغییر نمی‌دهند بلکه تعدیل می‌کنند.

ظریف گفت: تا حمله عراق به کویت حتی یک قطعنامه سازمان ملل علیه صدام صادر نشد و جالب است که دولت عراق در آن زمان همواره تایید کننده قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران بود مثل آنچه امروز کشوری مانند رژیم سعودی همواره بر نقض حقوق بشر در ایران رأی می‌دهد.

وی ادامه داد: امروز در جهان قدرت، دیپلماسی و توان دفاعی ابزار نظامی هستند و ما باید در کنار شناخت ابزار، تحولات بین‌المللی را بشناسیم و بدانیم که تحولات بین‌المللی بسیار مهم است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: زمانی قطعنامه ۵۹۸ صادر شده که ما در میدان نبرد موفقیت‌هایی بدست آورده و در دیپلماسی هم توانستیم از این موقعیت استفاده کنیم و اگر دیپلماسی ما قدرتمندتر بود، می‌شد استفاده بهتری داشت.

ظریف استفاده از ابزارهای قدرت در مراجع بین‌المللی را بسیار مهم دانست و گفت: ما به دلیل اینکه شورای امنیت و سازمان ملل در دفاع مقدس خوب عمل نکرد نباید از این امکان استفاده نکنیم.

وی خطاب به کشورهای اروپایی و آمریکا گفت: شما هستید که در شکل دادن به جنایت نقش داشته‌اید، باید گفت چرا ۲۵ درصد تجارت اسلحه جهانی در منطقه ما صورت می‌گیرد و صد میلیارد دلار هزینه سلاح در این منطقه می‌شود.

وزیر امور خارجه گفت: اولین کشوری که درخواست امنیت در منطقه کرد، ایران بود. ایران سال ۱۹۹۵ توسط آقای ولایتی درخواست کرد که در منطقه خلیج فارس نظام امنیتی حاکم شود و طرح صلح هرمز امروز ادعایی نیست بلکه ما سال‌ها پیش درخواست حاکمیت نظام امنیتی در منطقه را داشتیم و با طرح صلح هرمز اعلام کرده‌ایم که امنیت منطقه باید با احترام به حقوق کشورها و بدون دخالت بیگانگان تامین شود.

ظریف خطاب به کشورهای منطقه گفت: دست‌های ما برای دست دادن با همسایگان دراز است و آنها باید بفهمند که دشمنان در سال ۱۹۷۰ تلاش کردند با صدام بر علیه ما اقدام کنند و امروز روند دیگری پیش گرفته‌اند. برخی فکر می‌کنند سلاح امنیت می‌آورد.

وی با بیان اینکه سلاح قابل خرید است اما امنیت قابل خرید نیست، خاطرنشان کرد: در زمان جنگ آنها همه پشت صدام ایستادند، آقای روحانی در یک گفتگو با پدر محمد بن نایف نقل می‌کند که ۷۵ میلیارد دلار، به عراق کمک کردند. این سلاح‌ها در کجا استفاده شد؟ در جنگ علیه خودشان استفاده شد.

رئیس دستگاه دپلماسی بیان کرد: جنگ نیابتی را عربستان در این منطقه انجام می‌دهد و ایران در منطقه نیابت ندارد. ارتباط ما با حزب‌الله و انصارالله ارتباط نیابتی نیست آنها برای ما هزینه نمی‌کنند ما از آنها برای خودمان هزینه نمی‌کنیم و سعودی‌ تا وقتی که این را نفهمد هر چقدر در این منطقه هزینه کند به جایی نمی‌رسد.

ظریف با بیان اینکه سیاست ما قدرت آور و نگاه آنها شکست خورده است، گفت: آقای ترامپ گفت ما عربستان را میدوشیم، یعنی اینطور نگاهی به آنها دارد.

وی با بیان اینکه «ترامپ» به زباله‌دان تاریخ رفت اما ایران کماکان سربلند ایستاده است، تصریح کرد: حالا شما سراغ اسرائیل رفته‌اید؟ اگر قرار بود حمایتی بشوید که ترامپ حمایت می‌کرد، نتانیاهو که پایش پشت درب زندان است.



وزیر امور خارجه افزود: تفکر خرید امنیت از خارج باید تمام شود و باید به سمتی حرکت کنیم که امنیت منطقه را خودمان تامین کنیم.

ظریف با بیان اینکه در منطقه امن، همه امن و در منطقه ناامن، همه ناامن هستند، اظهار داشت: از همه همسایگان دعوت می‌کنیم سیاست نیابتی و خرید امنیت از خارج را کنار بگذارند و وارد تعامل امنیت در منطقه شوند.

وی ضمن اشاره به اینکه ایران به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی نیازمند پول، منابع و سرزمین کسی نیست، تاکید کرد: ایران کشور بزرگی در منطقه است که نیازمند دوستی و همکاری شماست و این فرصت بسیار خوبی است.

وزیر امور خارجه گفت: از سابقه تلخ چند دهه منطقه یاد بگیریم و راه جدیدی را در برابر آیندگان باز کنیم.