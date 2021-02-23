۱۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در پنجمین روز از اسفندماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۱۶ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۴۴ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۱ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: هم اکنون ۱۰۰ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۵ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تأیید بیماریشان هستند.

وی عنوان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۷۶۸ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون ۱۱ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.