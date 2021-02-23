بازداشت سرکرده داعشی در فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت سرکرده داعشی در غرب عراق خبر داد.

این منبع اعلام کرد: نیروهای ویژه هنگ اول از لشکر امام علی (ع) وابسته به تیپ دوم حشد شعبی عراق امروز سه شنبه موفق به بازداشت سرکرده داعشی در بخش فلوجه در استان الانبار در غرب عراق شدند.

منبع مذکور تاکید کرد: پس از دریافت اطلاعات دقیق از سوی اطلاعات لشکر امام علی (ع) و با مشارکت اطلاعات سازمان حشد شعبی، یک تروریست که از سرکرده های امنیتی داعش بود، بازداشت شد.

این تروریسم موسوم به س ص ع طی عملیاتی سریع در کوی الشهداء در فلوجه بازداشت شد.

لشکر امام علی (ع) که در محور شرق الانبار حاضر است تاکنون موفق به بازداشت شماری زیادی از تروریستها در برهه های مختلف شده است و این تروریستها را تحویل مراجع قضایی برای انجام عدالت علیه آنها، داده است.