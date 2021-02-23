تفاهمنامه ایجاد اشتغال برای زلزله زدگان سی سختی منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر سه شنبه در سفر به کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از مناطق زلزله زده شهر سی سخت افزود: متأسفانه در زلزله اخیر جمعی از هموطنان عزیز ما دچار حادثه شدند و در این راستا بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در اسرع وقت اقدامات لازم را برای کمک رسانی به ایثارگران آسیب دیده در این زلزله انجام داده است.

اوحدی تصریح کرد: همچنین در خصوص بیمه دی نیز، با اطمینان عرض می‌کنم از فردا در استان کهگیلویه و بویراحمد هر شخصی هزینه‌ای در خصوص بیمه دی کرده است، دستور داده شود، ظرف ۴۸ ساعت تسویه شود.

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت شاغلین خانواده شهدا و ایثارگران نیز در حال پیگیری است، گفت: تبدیل وضعیت ایثارگران، دو بار استفساریه گرفته، مجلس موافقت کرده و در جلسه‌ای که با دیوان عدالت اداری داشتیم، امید داریم که تا قبل از پایان سال آزمون استخدامی برگزار شود و فرزندان ایثارگر استخدام شوند.

اوحدی اظهار داشت: فداکاری‌های مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر هیچکس پوشیده نیست و این استان شدهای بسیاری به انقلاب تقدیم کرده است.

وی افزود: در سفر امروز در مناطق زلزله زده حضور یافته و با مردم دیدار کردیم و با حضور در این مناطق، روند امداد رسانی به ایثارگران بررسی شد که هرچه سریع‌تر مشکلات زلزله زدگان، برطرف شود.