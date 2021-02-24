سید احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساخت ابررایانه سیمرغ گفت: از آنجا که داشتن ابررایانه جزو شاخص‌های قدرت نرم در کشورها محسوب می‌شود، ابررایانه سیمرغ در ایران مراحل ساخت خود را پشت سر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سرمایه گذاری و نظارت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه همکاری دارند، افزود: دانشگاه امیرکبیر پیش از این بزرگترین ابررایانه کشور را در سال ۹۰ به سفارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ساخته بود که تا به امروز هم در حال خدمات رسانی است و در ادامه آن، ساخت ابررایانه سیمرغ در دستور کار این دانشگاه قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: هدف از ساخت این ابررایانه این است که زیرساخت‌های لازم را برای ارائه خدمات در حوزه علوم، مهندسی فناوری و … فراهم سازد؛ همچنین این ابررایانه در صنعت انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای نیز کاربرد دارد.

معتمدی ادامه داد: با ساخت این ابررایانه زیرساخت‌های لازم برای پردازش در حوزه هوش مصنوعی به وجود خواهد آمد و این پروژه در مسائلی مانند کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیا کاربردهای خوبی دارد.

وی با اعلام اینکه این ابررایانه اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد، بیان کرد: تجهیزات و قطعات این ابررایانه، خارجی هستند که در دنیا توسط یکی دو شرکت ساخته می‌شود اما ارزش این پروژه به قطعات آن نیست بلکه به طراحی سیستمی آن است که محققان و پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر موفق به دستیابی آن شده‌اند. حدود ۲۰ نفر از دانش آموختگان دانشگاه، هیأت علمی، متخصصان و دانشجویان در این پروژه مشارکت می‌کنند.

به گزارش مهر، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود؛ ارتقا جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان (بند ۱ الزامات شبکه ملی اطلاعات) و گسترش ظرفیت و ایجاد امکانات لازم جهت شکل‌گیری اقتصادی ارائه خدمات بومی و محتوای اسلامی- ایرانی (بند ۴ ماده ۴-۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) مهمترین اهداف پروژه مذکور است.