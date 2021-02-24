العین را همه جوره زیر نظر داریم/مریدی همچنان در اختیار باشگاه است

سیدمحمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: خدا را شکر نیم فصل نخست را با نتیجه خوبی تمام کردیم. تمریناتمان را در روزهای گذشته انجام داده‌ایم و آماده بازی با ذوب آهن می‌شویم. تعویق یک باره هفته شانزدهم جوری بود که نمی‌شد کار خاصی انجام داد.

وی افزود: این تعویق هفته شانزدهم فقط برای تیم‌هایی خوب شد که سرمربی خود را عوض کردند و فرصت داشتند تا تمریناتشان را در زمان بیشتری انجام بدهند وگرنه برای سایر تیم‌ها تفاوتی نداشت.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره تقابل این تیم با ذوب آهن در هفته شانزدهم، تاکید کرد: سرمربی ذوب آهن تغییر کرده است و این تیم انگیزه‌های خاص خودش را دارد. بازی سختی داریم و امیدواریم دست پر از زمین خارج شویم.

علوی با بیان اینکه پنجره نقل و انتقالات فولاد همچنان بسته است، یادآور شد: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا محرومیت فولاد رفع شود. ان شاءالله این اتفاق رخ بدهد وگرنه مجبوریم با همین بازیکنان کار را پیش ببریم. فعلاً بلاتکلیف هستیم و چیزی نمی‌دانیم. اگر محرومیت رفع نشود کارمان سخت خواهد شد بخصوص اینکه باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان برویم.

وی درباره تیم العین حریف فولاد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: هنوز میزبان این مسابقه مشخص نیست. با این حال کادر فنی فولاد همه جوره العین را زیر نظر دارد و به خوبی این تیم را آنالیز می‌کند تا با شناخت کافی به مصاف العین برویم.

سرپرست فولاد در پایان درباره سینا مریدی بازیکن این تیم هم گفت: مریدی همچنان در اختیار باشگاه است.