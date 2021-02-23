علیرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شیوع بیماری کرونا، تمام فعالیت‌ها در کشور و جهان را، از جمله فعالیت‌های ورزشی را تحت شعاع قرار داد و موجب شد تا برنامه‌ها و تقویم مسابقات طرح شده از سوی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران متوقف شود.

وی افزود: در صورت کنترل بیماری و کاهش آن در کشور، سال ۱۴۰۰ تلاش فدراسیون بوکس ایران برای این است تا آن جایی که بتوانی و امکانات به ما اجازه دهد سعی کنیم استانداردهای یک مسابقه با کیفیت را در تمام زمینه‌ها رعایت کنیم و با این روند، خودمان را به استانداردهای جهانی و بین المللی که از سوی فدراسیون بوکس جهانی تدوین می‌شود، نزدیک کنیم.

مسئول مسابقات فدراسیون بوکس خاطر نشان کرد: بر همین اساس باید تلاش و کوشش کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی‌هایمان با رعایت قوانین و مقررات فدراسیون جهانی بوکس تدوین و تنظیم شود تا مسابقات از سلامت و کیفیت بهتری برخوردار شود.

عباسی در مورد انتخاب اراک به عنوان میزبان این رقابت‌ها خاطرنشان کرد: با تلاش و فعالیتی که در هیأت بوکس استان مرکزی وجود دارد، درخواست میزبانی این رقابت‌ها از طرف رئیس این هیأت به فدراسیون رسید و به دلیل حسن توجهی که رئیس و دبیر فدراسیون بوکس به این استان دارند، با این درخواست موافقت شد.

می‌توان در آینده شاهد برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در اراک باشیم

وی ادامه داد: در پی این موافقت از سوی فدراسیون بوکس، به اتفاق دبیر فدراسیون مأمور شدیم تا از امکانات، تجهیزات فضای محل مسابقه و تمرین، محل اسکان ورزشکاران و… بازدید کنیم. در این بازدید به این نتیجه رسیدیم، که آنچه لازمه برگزاری یک مسابقه خوب و استاندارد است در اراک مهیا است. به نحوی که حتی می‌توان در آینده شاهد برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در شهر اراک باشیم.

عباسی ادامه داد: البته برگزاری مسابقات با استانداردهای جهانی می‌تواند قدم مثبتی باشد، برای توسعه ورزش بوکس در کشور و برگزاری خوب با کیفیت این مسابقات در اراک، موجب می‌شود تا سال آینده بتوانیم مراحل بعدی این لیگ را ادامه دهیم و در کنار آن دیگر مسابقات را در رده‌های مختلف سنی برگزار کنیم. برگزاری مسابقات در خارج از تهران و شهرستانها در توسعه ورزش بوکس و کشف و شکوفایی استعدادها نقش انکار ناپذیر دارد.

گفتنی است رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز چهارم ماه جاری با شرکت ۱۰ تیم در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک در حال برگزاری است.