  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۳۶

معاون استاندار آذربایجان غربی:

روند نظارت بر توزیع مرغ در آذربایجان غربی اصلاح می شود

روند نظارت بر توزیع مرغ در آذربایجان غربی اصلاح می شود

ارومیه - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: متاسفانه روند توزیع مرغ در استان مطلوب نیست و دستگاه های نظارتی باید روند نظارت بر توزیع مرغ را تشدید و اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر صادقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به لزوم تشدید نظارت بر توزیع مناسب مرغ در شهرهای مختلف استان، افزود: با وجود کشتار مناسب مرغ به میزان نیاز استان، متأسفانه نظارت کافی بر روند توزیع مرغ در استان صورت نمی‌گیرد و این مسئله موجب سو استفاده سود جویان شده است.

وی با بیان اینکه از امشب تمامی مرغ کشتار شده در کشتارگاه‌های استان با نظارت سازمان صمت و با قیمت مصوب در سطح استان توزیع می‌شود، اظهارکرد: متأسفانه تعداد معدودی از فروشندگان مرغ اقدام به فروش مرغ گرم بیش از قیمت مصوب می‌کنند که این موضوع غیر قانونی است و دستگاه‌های نظارتی باید با این افراد برخورد قانونی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از حل مشکل توزیع تخم مرغ در استان خبر داد و گفت: با توزیع مناسب تخم مرغ در استان قیمت این محصول در بازار به قیمت مصوب رسیده است.

صادقی همچنین با اشاره به اختصاص یارانه کمک به تولید و اشتغال باغداران سیب استان گفت: به دنبال سفر نوبخت به استان و پیگیری‌های انجام گرفته، ۴۵ میلیارد تومان یارانه کمک به تولید و اشتغال کشاورزان و باغداران استان از طرف سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات روند صادرات سیب و توزیع روغن جامد و شکر نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5154859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها