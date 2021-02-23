روند نظارت بر توزیع مرغ در آذربایجان غربی اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر صادقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به لزوم تشدید نظارت بر توزیع مناسب مرغ در شهرهای مختلف استان، افزود: با وجود کشتار مناسب مرغ به میزان نیاز استان، متأسفانه نظارت کافی بر روند توزیع مرغ در استان صورت نمی‌گیرد و این مسئله موجب سو استفاده سود جویان شده است.

وی با بیان اینکه از امشب تمامی مرغ کشتار شده در کشتارگاه‌های استان با نظارت سازمان صمت و با قیمت مصوب در سطح استان توزیع می‌شود، اظهارکرد: متأسفانه تعداد معدودی از فروشندگان مرغ اقدام به فروش مرغ گرم بیش از قیمت مصوب می‌کنند که این موضوع غیر قانونی است و دستگاه‌های نظارتی باید با این افراد برخورد قانونی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از حل مشکل توزیع تخم مرغ در استان خبر داد و گفت: با توزیع مناسب تخم مرغ در استان قیمت این محصول در بازار به قیمت مصوب رسیده است.

صادقی همچنین با اشاره به اختصاص یارانه کمک به تولید و اشتغال باغداران سیب استان گفت: به دنبال سفر نوبخت به استان و پیگیری‌های انجام گرفته، ۴۵ میلیارد تومان یارانه کمک به تولید و اشتغال کشاورزان و باغداران استان از طرف سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات روند صادرات سیب و توزیع روغن جامد و شکر نیز مورد بررسی قرار گرفت.