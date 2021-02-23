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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۳۱

تداوم ادعاهای واهی پنتاگون علیه ایران

تداوم ادعاهای واهی پنتاگون علیه ایران

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بدون ارایه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد: ایران منبع تسلیحاتی حوثی ‌های یمن است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جسیکا مک نالتی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گفتگو با شبکه سعودی العربیه در پاسخ به سؤالی درباره پیشرفت تسلیحاتی انصارالله یمن اعلام کرد: حوثی ها در مرحله اخیر فناوری های خود را گسترش داده اند.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه بدون ارایه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که ایران از زمان های دور «منبع تسلیحاتی حوثی ها» بوده است!

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وی در ادامه به جزئیات این مساله و چگونگی حمایت تسلیحاتی و موشکی ایران از یمنی ها نپرداخت؛ اما تاکید کرد که واشنگتن همکاری هایی در رابطه با این مساله با شرکای منطقه ای خود دارد.

این در حالیست که با وجود محاصره سخت هوایی، دریایی و زمینی یمن توسط عربستان و هم پیمانانش، مردم مظلوم این کشور به دفاع جانانه ای از سرزمین خود در برابر متجاوزان پرداخته اند.

کد مطلب 5154865

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
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      به فضل و توفیق الهی با تمام وجود از انصار الله و ایشالله تمامی مستضعفان جهان حمایت تمام قد می کنیم و خواهیم کرد و آن و آن تو دهن شما مستکبران و کافران می زنیم و نابودتان خواهیم کرد نمی تونید عزت مسلمانان و یاران خدا را ببینید بمیرید که نمی تونید ببینید بمیرید بمیرید ایشالله بمیرید

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